Olağan Genel Kurul Duyurusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Olağan Genel Kurul Duyurusu

Habermetre - Haberler | Toplum
Olağan Genel Kurul Duyurusu

Olağan Genel Kurul DuyurusuBU HABER TEBLİGAT YERİNE GEÇECEKTİR.

Olağan Genel Kurul DuyurusuBU HABER TEBLİGAT YERİNE GEÇECEKTİR. Federasyonumuzun 2020 yılında yapılması gereken Olağan Genel Kurulu tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılında yapılmasına Bakanlığımızca karar verilmiştir. Bu amaçla; federasyonumuzca seçim çalışmaları başlatılmış olup, ilk etapta federasyonumuz Ana Statüsünün "GENEL KURUL " başlıklı 7. Maddesinin (h) ve (ı) bentlerine, Spor Bakanlığımız ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün göndermiş olduğu genelgeler doğrultusunda pandemi nedeniyle tamamlanmayan sezondan önceki sezona bakılmak kaydıyla 2018-2019 ve 2020-2021 sezonları, 2019-2020 yılında yapılan 4 faaliyet de eklenerek oy kullanacak kulüplerin isimleri belirlenmiştir. Listelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Faal Olmayan Antrenör Listesi içinFaal Olmayan Milli Sporcu Listesi için2018-2019, 2019-2020, 2020, 2021 Faaliyet Takvimi içinLinklerde yer alan statü ve katılım formunu indiremiyorsanız ( Chrome) tarayıcınızın geçmişini temizleyin yada tarayıcınızı değiştiriniz (internet explorer)Listelere itiraz süreci 27. 09. 2021 tarih saat 13. 00'e kadar olup, sonrasında netleşen listeler Noter aracılığıyla kuraya tabi tutulacaktır. İtiraz edecek kulüpler Federasyonumuza bir dilekçe kulüp antetli kağıdı ile başvuru yapacak olup, başvuru dilekçesinde katıldığı faaliyet adı, yeri, tarihi, branşı, katıldığı sporcu adı-soyadı, tc kimlik no (imzalı) yazılarak en geç 27. 09. 2021 tarihi saat 13: 00'e kadar federasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir. Kura işlemi, federasyonumuzda yapılacak olup, kuraya katılmak isteyen kulüp başkanları, idarecileri, eski milli sporcu, faal milli takım antrenörlüğünü bırakmış antrenörlerimiz; COVİD-19 tedbirleri kapsamında yaptırdığı 2 doz aşı kartını ibraz etmeleri veya 48 saat içinde COVİD-19 negatif PCR testini ibraz etmeleri halinde kura çekimine katılabilecekledir. Aksi takdirde kura çekimine katılamayacaklardır. İlgililere önemle duyurulur. BU HABER TEBLİGAT YERİNE GEÇECEKTİR. Bunu beğen Açıklaması

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bülent Ersoy Demet Özdemir Amelia Hamlin
Spor Muslera Balotelli Şenol Güneş Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Olağan Genel Kurul Duyurusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 20:12:15. #1.11#