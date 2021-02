Olafur Darri Olafsson, "221B Polisiye Festivali"ne konuk oldu

Oyuncu, yapımcı ve senaryo yazarı Ólafur Darri Ólafsson??????, 221B Polisiye Kültür dergisinin 5. yılına özel düzenlenen "221B Polisiye Festivali"nin çevrim içi etkinliğine katıldı.

"İki Ülke, İki Oyuncu: Sınırlar Olmadan Polisiye" başlıklı söyleşi, Mylos Yayın Grubu YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Polisiye dizisi "Trapped"te oynadığı dedektif Andri Olafsson rolüyle tanınan, "True Detective", "The Minister", "The Deep" ve "Children"ın da arasında bulunduğu pek çok yapımda rol alan Olafsson, oyuncu Damla Sönmez'in sorularını cevapladı.

Söyleşiye İzlanda'daki evinden katılan Olafsson, yönetmenliğini Baltasar Kormakur'un yaptığı "Trapped" dizisinin 3. sezonunun çekimlerinin tamamlandığını ve bu yıl içinde seyirciyle buluşmasının planlandığını aktardı.

Oyunculuğa lisedeyken başladığını, tiyatro grubuna dahil olduğunu ama oyuncu olmak istediğinden çok da emin olmadığını anlatan aktör, "İzlanda Drama Okulu denemelerine giriyordum. Arkadaşlarım beni oyunculuğa devam etmem için zorluyordu." dedi.

"Oyuncu olmanın sorumluluğuna aşık oldum"

Drama okulundan sonra girdiği işten kovulunca oyuncu olma kararını netleştirdiğini ve başlangıçta rol aldığı oyunların çokça ilgi gördüğünü ifade eden Olafsson, "Bu noktadan sonra geri dönüş yoktu. Oyunculuğa ve oyuncu olmanın sorumluluğuna aşık oldum. Mutlaka bir rolde oynamam gerektiğini düşünüyordum ve bunun peşinden gittim." şeklinde konuştu.

"Trapped"dan önce "The Quarry", "The Missing" ve "The Widow" gibi polisiye dizilerde rol alan İzlanda-Amerikalı oyuncu, Agatha Christie'nin kitaplarından ve "Poirot Investigates" uyarlamalarının, polisiyeyi çekici hale getirdiğini söyledi.

Olafur Darri Olafsson, "Trapped"ın bu konuda iyi bir örnek olduğunu belirterek, "Bir diziyi suç unsurları nedeniyle izlemeye başlayabiliriz ama bu izlemeye devam etmemiz için yeterli bir sebep değildir. Diziyi izlemeye devam ederiz çünkü karakterlere ve onların hayatlarına ilgi duyarız." değerlendirmesini yaptı.

Dizi gösterilmeye başladıktan sonra dünyanın pek çok farklı yerinden mesajlar almaya başladığını belirten Olafsson, "Trapped, soğuk ve karlı bir iklimde yaşamayanların da ilgisini çekti. Dizinin bu insanları yakaladığı yer aslında karakterlerin başına geleceklerin hikayesiydi. İyi hikayeler uluslararasıdır. Ortak insani bir hikaye varsa nerede ve hangi şartlarda geçtiği önemli değildir, neler olup bittiğini hepimiz anlarız." dedi.

"True Detective" dizisine ilişkin de değerlendirmede bulunan oyuncu, "Çok karanlık ve kasvetliydi. Oynadığım karakterden o kadar nefret ettim ve aynı zamanda o karakteri oynamak hoşuma da gitti. Harikaydı, bazen oynadığınız karakterden nefret edersiniz ama yine de bu karakteri gerçekçi bir şekilde oynarsınız. İşimizin en harika taraflarından bir de bu." diye konuştu.

Senaryosunu Vikingur Kristjansson'ın kaleme aldığı, fikrini birlikte oluşturdukları, yönetmenliğini ise İzlandalı yönetmen Baldvin Zophoniasson'un üstlendiği "Journey" adlı dizinin yakın gelecekteki projeleri arasında bulunduğu bilgisini veren Olafsson, geçen yaz çekimlerini yaptıkları projede kendi ismini taşıyan bir karakterleri oynadığını anlattı.

Olafsson, bir İzlanda romanından uyarlanan "Summer Light" adlı yapımın da sinemalar açıldığında izleyiciyle buluşacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani