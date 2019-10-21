21.10.2019 23:50

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbol hayatında uzun zamandır görmediği bir talihsizlikle maça başladıklarını söyledi.

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Konyaspor'un Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonu açıklamalarda bulundu. Maçın başında kaleci Serkan Kırıntılı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendiren Kocaman, futbol hayatında uzun zamandır görmediği bir durumla karşılaşmaya başladıklarını söyledi. Kocaman, "Sıkıntılı bir başlangıç oldu. En kötüsü diyemem buna ama en kötülerden bir tanesiydi. Santrayla beraber herhalde 25-30. saniyede gelen bir top, ciddi bir hata demek lazım buna. Şundan dolayı ciddi bir hata diyorum; ben yıllarca futbol oynadım, boş kaleye de atamadım, bir sürü kaçırdım, hatalar da yaptım. Bu oyun hata oyunu. Ama bu hataların içinde herhangi bir şekilde hiçbir oyuncumuza yansıtmadım. Bu oyuncularla yaşıyorum, hata bu oyunun içindeki şey. Ancak Serkan seviyesindeki bir oyuncunun, biz son 2 maçta geriye düştük zaten ve o maçları çevirdik. Olabilir, bir zamanlama hatası. Bırak girsin yani atsın. Sonra oyuna başlarız. Ondan sonra da yapabilirsek, becerebilirsek çeviririz. Çeviremezsek hatalarımızı konuşuruz. Ama olabilecek en zor şeylerden bir tanesi oldu. Fakat buna rağmen son dönemdeki hatalardaki toparlanmış, güçlü görüntümüzü ilk yarı boyunca sahaya yerleştirdik. 10 kişi olmamıza rağmen oyunun kontrolünü ele aldık, kenarlara gittik, savunma arkasına geçmeye çalıştık. Rakibin de zaaflarından yararlanmaya çalıştık ve bunu enerjimizin yettiği kadar yaptık. Ofansif anlamda bu kadar becerileri olan bir takıma karşı kontrolü ilk yarıdaki gibi tutmayı başarmalıydık. İkinci yarıda yine hızlı bir şekilde oyuna girip topu hızlandırmaya çalıştık. Bu takımı biraz daha açmaya başladı. Ondan sonra zaten 2. gol geldikten sonra çevirmek çok zordu. Ondan sonraki süreç yıpranmanın daha az olacağı, bir sonraki haftaya aktarılacak şeylerin biraz daha korunmasını sağlamakla geçti. Aynı zamanda da küçük arayışlarla geçti. Çok net bir pozisyona girdik o ara ama başaramadık" şeklinde konuştu.

Konyaspor taraftarının maçın başından sonuna kadar sergilediği olumlu tutuma da değinen Kocaman, "Taraftarımızın maçın hemen hemen tamamında da anlayarak verdiği reaksiyon bence önemliydi. Maçtan sonraki davranışları çok daha önemliydi. Bu maçın oluşturacağı tahribatı önleyen önümüzdeki haftalara takımını yeniden zinde tutacak bir davranış biçimi gerçekleştirdiler. Çok teşekkür ederim hepsine" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Uslu - Furkan Berk Yaşar/İHA)

Kaynak: İHA