Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal üretimde girdi maliyetlerini azaltmak için çalışmalar yaptıklarını, çiftçiye verilen destekleri mümkün olduğunca artırdıklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Kırşehir programı kapsamında Bağbaşı Mezarlığı'ndaki Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret ederek dua okudu. Daha sonra kent merkezindeki AK Parti Kırşehir İl Başkanlığının seçim bürosunun açılışını gerçekleştiren Pakdemirli, vatandaşlara hitap ederek, Kırşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nin adayı Yaşar Bahçeci'ye destek istedi.

Tarım ve orman ile ilgili bakanlıkların birleştirilmesiyle artık toprak ve suyu birlikte yönettiklerini belirten Pakdemirli, Kırşehir'in de sulama göleti ve baraj projelerini tamamlayacaklarını ifade etti.

Tarım sektörünün ekonomik faaliyetlerden ve döviz artışından çok fazla etkilendiğini vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Mümkün mertebe, imkanlar el verdiği sürece sizlere yardımcı olmak ve artan girdi maliyetlerinizi azaltmak için elimizden gelen çalışmaları yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Olabildiğince tarımsal üretim desteklerini artırıyoruz. Buğday, arpa ve gübre desteklerini artırdık. Bu destekleri artırarak devam ettireceğiz. Geçen ay 2,3 katrilyon lira destek ödedik. Şu anda ne kadar bekleyen desteğiniz varsa onları da bu ay içinde, en geç önümüzdeki ay içerisinde inşallah hızlı bir şekilde ödeyerek bitireceğiz. Kırşehir'de şeker pancarı üretimi artıyor. Şeker pancarı üreticilerimize de en yakın zamanda en iyi fiyatı açıklayacağız. Nişasta bazlı şeker kotalarını yüzde 5'ten yüzde 2,5'e düşürdük. Şeker pancarı üreticilerimiz daha fazla üretebilsinler diye. İnşallah önümüzdeki yıllarda da şeker pancarındaki üretimimizi hep birlikte artırıyor olacağız."

Gübre ve yem fiyatları konusunda da çalışmalar yaptıklarını anlatan Pakdemirli, "Tarım kredi kooperatiflerimizden rica ettik, onlar da düşürebildikleri kadar düşürdüler. Sektöre de gerekli kontrolleri ve baskıyı yapıyoruz. Çiftçimizin, üreticimizin girdi masrafları yüksek diye." şeklinde konuştu.

Yerel seçim sürecine değinen Bakan Pakdemirli, 16 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan AK Parti'nin engellemelere rağmen kesintisiz bir şekilde millete hizmet etmeye devam ettiğini aktardı.

Milletin her zaman hizmet edenin ve demokrasinin yanında olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Türkiye sistematik olarak istikrarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Ama, bu millet her zaman ferasetiyle demokrasinin yanında olmuştur. Menderes'i vesayet odakları astılar, Özal'ı elimizden aldılar. Recep Tayyip Erdoğan'ı verecek misiniz? O zaman bu seçim çok önemli. 100 yıldır kazanımlarımız var. Demokratik kazanımlarımız var. Bu kazanımların devam etmesi lazım. Parlamenter sistemden, yeni başkanlık sistemine geçtik. Artık koalisyonlarla yaşamayacağız. Bir parti gelecek, seçimleri kazanacak. Hangi parti olursa olsun, Tüm partiler hizmet için var. Her parti gelecek projelerini koyacak, halkın gönlünü kazanacak, kendini sevdirecek ve halk da başkanını seçecek. O başkan da 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek. Her partiye eşit fırsat var burada. Bu demokratik kazanımların devamı için mutlaka AK Parti'nin bu seçimlerde de devam etmesi ve bu kazanımların tekrar sorgulanmaması gerekiyor."

Konuşmanın ardından seçim bürosu Bakan Pakdemirli, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ve diğer parti yöneticileri tarafından açıldı.

Kaynak: AA