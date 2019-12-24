: Okyanusta personeli tarafından öldürülen kaptanın cenazesi yakınlarına teslim edildi

24.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:50

Hint Okyanusu'nda Türk bandıralı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A'nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi'nin (45) cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi.

Sri Lanka'nın Kolombo kentinden Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirilen cenaze, kargo terminalindeki işlemlerinin ardından Ekşi'nin babası Vahdettin Ekşi ile yakınları tarafından alındı. Ekşi'nin cenazesini karşılayan ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

22 yıllık kaptan olduğu öğrenilen Bora Ekşi'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Ekşi'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Cenaze, daha sonra özel bir araçla Karacaahmet Mezarlığı gasilhanesine götürüldü.

Ekşi'nin cenazesinin, yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde düzenlenen tören sonrası Valide Sultan Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Hint Okyanusu'nda seyir halinde bulunan "M/V İnce Karadeniz" gemisinde, 20 Aralık'ta sabah saatlerinde kaptan Bora Ekşi, makine yağcısı Ergin A'nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, olaya müdahale etmek isteyen 2 gemi personeli de yaralanmıştı.

İnce Denizcilik Şirketi'nden yapılan açıklamada, olayın ardından geminin Kolombo savcılığının emriyle limana yanaştırıldığı belirtilerek, "Türkiye'nin Sri Lanka Büyükelçilik görevlisi, yerel soruşturma savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve yerel polis ekibi, gemiye çıkarak soruşturma başlatmıştır. Savcılık emriyle tüm olay yeri incelenmiş, zanlı Ergin A. polis nezaretinde gemiden çıkarılmıştır. Konu yargıya intikal ettiği için, adli süreç takip edilmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

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