Okyanusların Oksijen Seviyeleri Düşüyor

– Küresel Okyanus Oksijen Ağı tarafından yayınlanan makaleye göre, okyanuslarda bulunan az oksijenli ve oksijensiz bölgelerin dört ila on kat arasında artış gözlemlendi.



Birleşmil Milletler Hükümetlerarası Denizbilim Komisyonu tarafından kurulan Küresel Okyanus Oksijen Ağı tarafından yapılan araştırma, okyanuslardaki oksijensiz bölgeler son 50 yıl içinde 10 kat artış gösterdi. Kaliforniya Üniversitesi Scripps Denizbilim Enstitüsü'nden deniz biyoloğu Lisa Levin, "Oksijensiz kalan deniz canlıları ölmeye mahkum. Sağlık bir okyanus istiyorsan içinde oksijen olması gerekir. Isınan sular daha az oksijen barındırır. Deniz yüzeyinin ısınması oksijenin okyanusun derinliklerine inmesini zorlaştırıyor ve 90 ila 700 metre derinlik arasında büyük bir oksijen kaybı gözleniyor" dedi.



Smithsonian Çevresel Araştırmalar Merkezi'nden deniz ekoloğu Denise Breitburg ise, "Okyanuslarda oksijen azalması insan aktivitesinin dünyayı en ciddi olarak etkilediği alanlardan biri. İklim değişikliğini durdurmak küresel bir çaba gerektirse de, küçük ölçekli çalışmalar bile okyanuslardaki oksijen oranını yükseltmek için yeterli olacaktır" dedi. - İstanbul