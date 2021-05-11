Okyanusların en derin noktaları detaylı şekilde ölçüldü
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Okyanusların en derin noktaları detaylı şekilde ölçüldü

Okyanusların en derin noktaları detaylı şekilde ölçüldü
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Dünyada okyanusların en derin noktalarının detaylı şekilde ölçüldüğü bildirildi.

Dünyada okyanusların en derin noktalarının detaylı şekilde ölçüldüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre "Five Deeps" projesi kapsamında yürütülen çalışmayla Pasifik, Atlantik, Hindistan, Antarktika ve Arktik okyanuslarının deniz tabanındaki en derin noktalar araştırıldı.

Yaklaşık 10 ay süren çalışmada 87 bin kilometre yol katedilerek, insansız derin dalış aracı "Limiting Factor" ile 39 dalış gerçekleştirildi.

En derin noktalar Atlas Okyanusu'nda Puerto Rico Çukuru'nda 8 bin 376 metre, Pasifik Okyanusu'ndaki Mariana Çukuru'nda 10 bin 925 metre, Hint Okyanusu'nda Java Çukuru'nda 7 bin 192 metre, Antarktika Okyanusu'ndaki Güney Sandviç Çukuru'nda 7 bin 434 metre, Arktik Okyanusu'ndaki Molloy Derinliği'nde 5 bin 550 metre olarak ölçüldü.

"Five Deeps" projesinde çalışan uzmanlardan Heather Stewart, 10 aylık sürede Fransa büyüklüğünde bir alanı haritalandırdıklarını ve Finlandiya büyüklüğünde daha önce değerlendirilmeyen bir deniz tabanını incelediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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