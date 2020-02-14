Okyanuslardaki asitlenme, ekosistemleri nereye sürüklüyor?

14.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:32

Şili Çevre ve İklim Bakanı Carolina Schmidt, geçen aralıkta düzenlenen 2019 İklim Konferansı COP25'den önce yayımladığı bir video mesajında, endişeli bir sesle "Zaman daralıyor" diyordu. Schmidt, "Okyanuslardaki sorunlar için küresel düzeyde adımlar atılmadan, iklim değişikliğine küresel bir çözüm üretemeyiz" diye devam etti. Okyanuslardaki sorunlar, deniz seviyesinin yükselmesinden oksijen kaybına, su sıcaklıklarının artmasından ekosistemlerdeki değişikliklere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) okyanusların durumuna ilişkin özel raporunda gelecek için kaygı verici eğilimlere dikkat çekilirken, geçen yıl okyanuslardaki sıcaklık şimdiye kadar kaydedilen en yüksek değere ulaştı.



Okyanuslardaki asitlenme deniz ekosistemlerini bozuyor



Okyanus asitlenmesi, atmosferdeki karbonu giderek daha fazla soğuran okyanusların daha da asidik hale gelmesiyle oluşan bir fenomen. Atmosferdeki karbon miktarı, insan faaliyetleriyle artıyor. Son 200 yılda toplam emisyonların yaklaşık yüzde 30'u okyanuslar tarafından yutuldu. Günümüzde deniz sularının her yıl soğurduğu karbon miktarı yüzde 25 civarında. Euronews.com'da Görüntüle