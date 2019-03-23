Öküzcüoğlu'ndan 5 Bin Kişiye İş Sözü

Millet İttifakının Alaşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Öküzcüoğlu Esentepe Mahallesi Meydanı'nda yaptığı mitingte, belediye çalışanlarına sendika ve 2 bin 200 TL maaş sözü vererek, 5 bin kişiye iş imkanı oluşturacaklarını söyledi.

Millet İttifakının Alaşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Öküzcüoğlu Esentepe Mahalllesi mitingine Eski Garaj Meydanı'ndan yaklaşık 800 araç konvoyu ile çıktı. Atatürk Bulvarı, Kuvayı Milliye Caddesi, Lise Caddesi, Sarısu Caddesi, Sarıkız Meydanı güzergahından Esentepe Meydanında gelen Ahmet Öküzcüoğlu, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

"Bu toprağın oğlu Ahmet Öküzcüoğlu" sloganıyla karşılanan Ahmet Öküzcüoğlu, yaptığı konuşmada, "Bana işçi çıkaracakmış diyorlar, ben işçi çıkarmaya değil, iş oluşturmaya geliyorum. Ben göreve geldiğimde işten çıkarmayacağım, aksine belediye çalışanlarının hepsi sendikalı olacak. Çalışanlar 2 bin 200 lira maaş alacak. Çalışanları siyasi köle olarak kullanmalarına izin vermeyeceğim. Ama projelerimiz kapsamında kuracağımız kreşlere, etüt merkezlerine okumuş kızlarımızı alacağız. Ben kimsenin ekmeği ile oynamaya değil, size ekmek vermek için geliyorum. Biz o makama sorunları çözmek için geliyoruz. Ben içinizden birisi değil, içinizi bilen birisiyim." dedi.

"Alaşehir'i marka yapacağız"

Konuşmasında Alaşehir'i marka bir şehir haline getireceklerini kaydeden Öküzcüoğlku, "Üzümü marka yapacağız, turizm değerlerini marka yapacağız, Kurşunlu Hanı, Esentepe Arenası'nı, yer altı tünellerimizi, surlarımızı, kilisemizi, Anfi Tiyatromuzu marka yapacağız. Sirkemizi, pekmezimizi, yaprak salamuramızı marka yapacağız." diye konuştu.

"Alaşehir'de işsizlik bitecek"

Alaşehir'de işsizliği önlemek için projeleri olduğunu da kaydeden Öküzcüoğlu, "Gürsu Mahallesi bölgesinde 580 dönüm mera alanı var. Burada Organize sanayi bölgesi kuracağız ki, yatırımcılar için cazip hale gelsin. O bölgede yaklaşık 2 bin kişiye iş alanı oluşturacağız. Kemaliye Mahallesi bölgesinde bin 800 dönüm mera alanı var. Bu alan organize sera bölgesi olacak. Burada da 3 bin kişiye iş alanı oluşturacağız. Böylece 5 bin kişiye iş imkanı sağlamış olacağız. Alaşehir'de işsizlik bitecek. Ben belediyede çalışsın diye 350 kişiye söz vermiyorum, ben 5 bin kişiye iş sözü veriyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA