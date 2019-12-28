Öküz saldırısında ağır yaralanan kadın, 15 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

28.12.2019 21:46 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:46

ISPARTA'nın Aksu ilçesinde, 15 ay önce öküz saldırısı sonucunda ağır yaralanan Gülsüm Köse (78), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Eylül 2018 tarihinde Aksu ilçesi Koçular köyünde meydana geldi. Gülsüm Köse, yolda yürürken arkadan gelen öküzün saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Köse, önce Eğirdir'e, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Gülsüm Köse'nin boynunda 2 kırık, belinde kırık, göğüs kafesinde kırık, kalça kemiğinde kırık olduğu ve başında da 20 santimlik yara olduğu belirlendi. Akciğerinde de ödem tespit edilen talihsiz kadın, solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyordu. Burada yapılan tedavisinin ardından bir süre sonra özel bir hastaneye sevk edilen Köse, kalbi durması sonucu dün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Köse'nin cenazesi bugün memleketinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA