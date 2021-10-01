Okuyucuların e-kitaplara ilgisi artmaya devam ediyor

Dijital ortamlardan erişilebilen yayınlara ilgi artarken kullanıcıların e-kitap ve sesli kitaba erişim oranları da yükseliyor.

Hiperlink kurucu ortağı Harun Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006'da bilgiye hizmet etmek amacıyla yayıncılık alanında çalışmaya başladıklarını, bugünleri de öngörerek dijital ürünlere ağırlık verdiklerini söyledi.

Klasik ve dijital kütüphane kurulumunun yanı sıra kitap basım, yayın ve dağıtımıyla kütüphanelere ve kurumlara kaynak tedariğine kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiklerini aktaran Karakuş, "Ağırlıklı olarak akademik kurumlara hizmet vermekteyiz. Hiperkitap adında akademik bir araştırma platformumuz var. Anahtar kelime aracılığıyla kullanıcılar, arama motoru mantığında olduğu gibi anahtar kelimeyle istedikleri bilgiye daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişebiliyor." dedi.

Karakuş, dijital kütüphane uygulaması Hiperkitap'ta yer alan 25 binden fazla kitabın tam metnine bilgisayar veya cep telefonundan erişim imkanı sunduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece akademik kurumlar değil, pandemiyle birlikte belediyelere de açıldık. Belediyeler şu anda bu konuda çok talepkar. Çünkü pandemi sürecinde kütüphaneler, kitabevleri, okullar kapandı. Dolayısıyla okuyucuların bilgiye erişimi aşamasında en kolayı, dijital çözümlerdi. Biz de halihazırda 15 yılın vermiş olduğu tecrübe ve altyapıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına bu hizmeti sunduk. Bakanlık da okuyucularına kütüphane hizmetini kesmedi ve geliştirdiğimiz platform üzerinden okuyuculara bu imkanı sunarak binlerce kitaba erişim imkanı verdi." şeklinde konuştu.

" Türkiye'nin ilk ve tek dijital kütüphanesi" sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Karakuş, film ve reklam haklarını aldıkları yayınların dijital haklarını almayı düşünmeyen yayınevlerini tek tek dolaşarak, dijital geleceği anlattıklarını ve yayınların dijitalleşmesi için yol gösterdiklerini aktardı.

"Okuyucular dijitalde sayfa çevirmenin zevkine vardı"

Harun Karakuş, akademisyenlerin çalışmalarının basılı ve dijital kitaplaştırılmasına yönelik de hizmet sunduklarını belirterek, "Dijitalde, hem ülke hem de yazar ve yayınevi olarak görünürlüğümüz artıyor. Ayrıca kitabın daha geniş kitlelere ulaşması mümkün hale geliyor. Akademik çalışmaları, depolara kaldırmamak, bunları dijital platformlara taşıyarak dünyanın araştırmasına imkan sunmak önemli. Amerika'dan Harvard ve Yale Üniversitesi abonemiz, bunların kataloğuna Türkçe kitapları dijital platformlar sayesinde sokmuş oluyoruz. Bu da Türkiye açısından çok büyük bir zenginlik." diye konuştu.

Salgın döneminde e-kitaplara ilginin hızla arttığına işaret eden Karakuş, "Bunun yayınevleri ayağı var, teknoloji firmaları ayağı var. Biz yayınevlerine pandemi öncesinde gittiğimizde, bizi anlamakta biraz zorluk çekiyorlardı. Biraz da ticari kaygıyla kitaplarını vermek istemiyorlardı ama pandemiyle birlikte geleceğin dijitalde olduğunun biraz daha farkına vardılar. Bu bizim de işimizi kolaylaştırdı. İkinci farklı aşaması 'Ben kitabı koklamak ve kitaba dokunmak istiyorum' diyen kadim kitap okuyucuları da artık basılı kitabın yanında telefonlardan ve tabletlerden sayfa çevirmenin zevkine varmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karakuş, dijital kütüphaneye erişim isteyen yüzlerce e-posta almaya başladıklarını vurgulayarak, sektörün büyümesiyle farklı alanlarda da dijital yayıncılığa yatırım yapıldığını, yayıncı şirketlerin yanı sıra teknoloji firmalarının da dijital platformlara daha fazla önem verdiğini kaydetti.

E-kitapların dünyaya kıyasla pazar payının yeterli olmadığının altını çizen Karakuş, e-kitaplara vergi indirimi önerisinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Avrupa ve Amerika'ya baktığımızda kültürel sektörde birçok oyuncu olduğunu, bu oyuncuların da ciddi gelir elde ettiğini görüyoruz. İnşallah kültürel sektörümüz de Türkiye'de sadece yayıncılarla kalmaz. Bunun yanında teknoloji firmalarıyla yayıncı firmaların bir araya geldiği hibrit şirketlerin ve teknoloji firmalarının bu alana yatırım yapmalarını öngörüyor ve istiyoruz. Olay sadece kitap değil, aslında. Ülkemizin de uluslararası platformlarda yer alabilmesi, kendi içeriğimizde bu alanda söz sahibi olabilmemiz, Türkçe'nin halen bir bilim dili, kültürel bir dil olduğunu bütün dünyaya ispatlamamız açısından bu platformların geliştirilmesi gerekiyor. Hem ülkemiz hem de bizim için rekabet oluşturması açısından iyiye giden bir süreç var şu anda."

Dijital Osmanlı kütüphanesine yurt dışından da ilgi var

Gazete, dergi, kitap, makale ve belgelerden oluşan 2 milyona yakın Osmanlıca sayfa içerisinde arama yapma imkanı sunan "Wikilala" projesine de değinen Karakuş, 2 yıldır üzerinde çalıştıkları ve yapay zeka kullandıkları Osmanlı dijital kütüphanesinin yurt dışından da ilgi gördüğünü, dünyanın önde gelen üniversitelerinden bu altyapıyı kullanma talebi aldıklarını söyledi.

Karakuş, projenin Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği 57. Kütüphane Haftası programında "Yılın Yenilikçi Girişimi" ödülü aldığını sözlerine ekledi.

Hiperlink, bilgiye dayalı ürün ve hizmetlerini geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, e-kitaplara özel tasarlanan belge tarayıcı cihaz sayesinde, kitapları hızla elektronik ortama aktarabiliyor.

Sözlükler veri tabanı "Kelime.com" ve çevrim içi Osmanlı Türkçesi eğitim platformu "eOsmanlıca" gibi eğitime katkı sağlayacak projeler geliştirmeye devam eden, bu projelerle birlikte fiziksel ve online kütüphane kurulumu gibi hizmetler de sunan şirket, kullanıcılarına e-kitap konusunda dijital deneyimler sunmayı hedefliyor.