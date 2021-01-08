OKUYAY Platformu'nun sonuç toplantısı 12 Ocak'ta gerçekleştirilecek

Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen OKUYAY Platformu, iki aylık yoğun bir çalışmanın ardından, proje süresince elde edilen sonuçları kapsamlı bir toplantıyla açıklayacak.

Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen OKUYAY Platformu, iki aylık yoğun bir çalışmanın ardından, proje süresince elde edilen sonuçları kapsamlı bir toplantıyla açıklayacak.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle 12 Ocak'ta, saat 14.00'te çevrim içi düzenlenecek platformun sonuç toplantısına uzman konuşmacılar da katılacak.

Türkiye'de okuma kültürü konusuyla ilgilenen herkesin katılımına açık olan toplantı, Zoom-Webinar programı üzerinden gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmalarıyla başlayacak toplantıda ilk olarak Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, okuma kültürünün önemi, son dönemde okuma alışkanlıkları ve pandeminin yayıncılık sektörüne etkisi konularında katılımcıları bilgilendirecek.

Toplantıda aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı sürecini değerlendirecek.

Toplantının konuşmacılarından KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, OKUYAY Platformu için yaptıkları "Okuma Kültürü Araştırması 2019"un temel çıktılarını ele alacak. Ağırdır ayrıca pandemi sürecinde toplumun karşılaştığı durumlar ve pandemi koşullarının olumsuz etkilerini hafifletmek için bireylerin yapabilecekleri konusunda görüşlerini de paylaşacak.

OKUYAY Platformu iştiraklerinden biri olan Almanya Stiftung Lesen (Okuma Vakfı) CEO'su Joerg Maas da konuşmacılar arasında yer alacak ve pandemi sürecinde Almanya'da ve Avrupa'da okuma kültürü konusunda yaşanan gelişmeleri anlatacak.

OKUYAY Platformu sonuç toplantısı, proje ekibinden Ebru Şenol ve Sevengül Sönmez'in yapacağı, OKUYAY Platformu tarafından okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik hazırlanan kaynakların sunumu ve projenin sonuçlarının geniş kapsamlı açıklamasının ardından sürdürülebilirlik hedeflerinin paylaşılmasıyla sona erecek.

Toplantı programına OKUYAY Platformu tarafından hazırlanan videolar da eşlik edecek.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan "Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı" kapsamında hibe almaya hak kazanan platform, Türkiye'de okuma kültürüne yönelik bugüne kadar yapılan en kapsamlı projelerden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı