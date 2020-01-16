Okuyay Platformu'nun Samsun Pilot bölge toplantısı gerçekleşti!

16.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:25

Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen ve ülkemizde okuma kültürüne yönelik bugüne kadar yapılan en kapsamlı projelerden biri olan OKUYAY Platformu'nun (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) pilot projelerini yürüteceği 4 bölgeden biri olan Samsun'daki ilk toplantısı gerçekleşti.

Samsun ve civarında okuma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik yapılan çalışmalar, tespit edilen ihtiyaçlar ve yapılabilecek çalışmaların konuşulduğu toplantıda; Samsun bölgesinde önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek bir pilot projenin nasıl uygulanacağına ve sürecine dair bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: Bültenler