Okuyay Platformu'nun Samsun Pilot bölge toplantısı gerçekleşti!
OKUYAY Platformu'nun (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) pilot projelerini yürüteceği 4 bölgeden biri olan Samsun'daki ilk toplantısı gerçekleşti.
Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen ve ülkemizde okuma kültürüne yönelik bugüne kadar yapılan en kapsamlı projelerden biri olan OKUYAY Platformu'nun (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) pilot projelerini yürüteceği 4 bölgeden biri olan Samsun'daki ilk toplantısı gerçekleşti.
Samsun ve civarında okuma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik yapılan çalışmalar, tespit edilen ihtiyaçlar ve yapılabilecek çalışmaların konuşulduğu toplantıda; Samsun bölgesinde önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek bir pilot projenin nasıl uygulanacağına ve sürecine dair bilgiler paylaşıldı.