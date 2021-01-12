OKUYAY Platformu çalışmalarının sonuçları açıklandı

Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen OKUYAY Platformu, iki aylık çalışmanın ardından, proje süresince elde edilen sonuçları açıkladı.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle çevrim içi düzenlenen platformun sonuç toplantısında konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü ve OKUYAY Platformu Proje Koordinatörü Ebru Şenol, platformun okuma kültürünün yaygınlaştırılması hedefiyle 2019'un şubat ayında kurulduğunu söyledi.

Şenol, platformun Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan "Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı"nda hibe almaya hak kazandığını hatırlatarak, "Projeyi hazırlarken çok büyük bir platform olduk. Hibe ile aldığımız kaynak, iyi bir ekip ve bize inanarak, bizi destekleyen bireyler ve kuruluşlar olmasaydı, böyle kapsamlı iyi bir projeyi gerçekleştirmemiz çok mümkün olamazdı." dedi.

Projeyi hazırlarken 5 temel prensiple hareket ettiklerinin altını çizen Şenol, şunları anlattı:

"İlk prensibimiz STK haritalamasıydı. Bu araştırmayla ülkemizde okuma konusunda faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, sivil inisiyatifleri ve bireyleri tespit ettik. Bir de Türkiye'de 'Okuma Kültürü Araştırması 2019'u yaptık. Bunun dışında bizim projemiz, Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında olduğu için, platformun çatısı altında bir ağ oluşturmayı hedefledik. Bilgi ve tecrübe paylaşımını buradan yapmak istedik. Üçüncü prensibimiz ise birlikte çalışacağımız STK'ların ve sivil inisiyatiflerin kapasite artırım çalışmaları yapılmasıydı. Dördüncüsü ise pilot proje uygulamalarıyla kendi tecrübe birikimimizi başka STK'lara yol gösterici olarak kullanmak, aynı zamanda da platformun aldığı hibeyle belirlediğimiz pilot projelerin finanse edilmesi ve ülkemize iyi örneklerin oluşturulması sağlanmasıydı. Son prensibimiz de kapsamlı bir iletişim stratejisiyle uyguladığımız tüm faaliyetleri mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaştırmaktı."

Ebru Şenol, konuşmasının sonunda bir sunum eşliğinde platform çalışmaları sırasında 4 ülkeyi ziyaret ettiklerini ve 40 yurt dışı teması gerçekleştirdiklerini aktararak, "Pilot Bölgeler Ortaklık ve Ağ Kurma Çalışmaları kapsamında pilot bölgelerimiz Adana, Samsun, İstanbul ve Ankara'ydı. Sonradan Konya'da oldu. Ama pandemiden dolayı ziyaret edemedik. 24 aylık süre içerisinde 134 STK, sivil inisiyatif ve kamu kurumu temsilcisiyle temasta bulunduk. Sosyal medyada da 10 milyon kişiye ulaştık. YouTube'da yayınlanan 41 videomuz var. Oldukça etkin bir iletişim çalışması yapmaya çalıştık." diye konuştu.

"Etik ve eşitlikçi bireyler yetiştirmek ancak okuma kültürünün kazanılmasıyla mümkün olur"

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise okuma kültürünün bir ülke için kalkınma meselesi olduğuna dikkati çekerek, "Ne yazık ülkemizin çocukları, 79 ülke arasında okuduğunu anlama konusunda 40. sırada. Okuma kültürü açısından 40. sırada olan çocuklarımızın temel olarak başka ülkelerin çocuklarıyla rekabet edebilmesi ötesinde kendi hayal güçlerini, kendi ruhsal ve bedensel gelişimleri elbette daha önemli." dedi.

Kocatürk, kurum olarak 1985'ten beri okuma kültürü üzerine birçok faaliyete imza attıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Kalkınma, kültürel mirası korunma, demokratik, etik, eşitlikçi ve evrensel bireyler yetiştirme, öğrencilerin ulusal veya uluslararası sınavlarda başarılı olması, ancak okuma kültürünün kazanılmasıyla mümkün olur. Avrupa ortalamasıyla karşılaştırdığımızda hala yeteri kadar okumamamıza rağmen, okuma oranları yıllar içerisinde artan ve kuşaklar arası çokça gelişme kaydeden bir toplum olmamız, okuma kültürünün yaygınlaşması için yapılacak çalışmaların gerekli destekler alındığında başarıya ulaşacağına göstermektedir."

Platformla okuma kültürü konusunda bir farkındalık oluşturmaya gayret ettiklerine vurgu yapan Kocatürk, "Biz çalışmalar içerisinde özellikle 0-6 yaş çocuklarla ilgili Anne Çocuk Eğitim Vakfının her zaman desteğini yanımızda gördük. Özellikle Kütüphaneciler Derneği, Kadıköy Belediyesi, Kingston Üniversitesinin, Okuma Kültürü Derneğimizin, Almanya'da faaliyet gösteren Okuma Kültürü Vakfı'nın iştirakleriyle proje çok daha etkili hale geldi. Bir kez daha onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kenan Kocatürk, KONDA'nın 2008'de Türkiye'de yaptığı okuma kültürü araştırmasından bu yana platform kapsamında 2019'da yaptıkları aynı araştırma sonucunda 11 yılda yüzde 30'luk bir okuma oranının arttığını aktararak, "Yüzde 42,8'in okuduğunu, yüzde 18'in ise okuya bilirliğini tespit ettik. Bu okuma kültürü araştırmalarımızı belli bir zaman içerisinde yapma görevini önümüze koyduk. Umuyoruz 2022 ya da 2023'ten sonra bu araştırmayı tekrarladığımızda yaptığımız çalışmaların ne gibi faydalar sağladığını oralarda göreceğiz." şeklinde konuştu.

Platformda "Okumak Geleceği Kurmaktır" mottosuyla önemli çalışmalar yaptıklarını da dile getiren Kocatürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmaların sonucunda çok önemli bir kılavuz hazırladık. Bu çerçevede dünyada ve ülkemizde geçmişte yapılan seferberlik kampanyalarının etkisinin tüm toplumlar tarafından tecrübe edildiğini görüyoruz. Özellikle devlet yönetimlerinin desteklediği kampanyalar, istenen sonuca hızlıca ulaşmak için, en iyi yöntemlerden biri. Okuma kültürünün yaygınlaşması için devletin desteğinin tüm paydaşların ve kamuoyunun katılımıyla sağlanacak bir seferberliğin yapılmasının elzem olduğunu düşünüyoruz. Ancak böyle ülkemizin sağlıklı, rekabetçi nesiller yetiştirebileceğini biliyoruz. Birlik olarak bu platformun sürdürülebilirliği noktasında da çalışmalarımız devam edecek."

Toplantının açılışında ayrıca Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da bir konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı