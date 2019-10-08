Okuyay Platformu Brüksel'de "Okuma Kültürünü" konuştu!

08.10.2019 11:18

Avrupa'da okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarda bulunan EURead'in düzenlediği konferansta bu alanda yapılanlar ve yapılması gerekenler konuşuldu. OKUYAY Platformu ayrıca, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hayata geçirilecek pilot projeler için Avrupa'daki birçok örnek uygulama hakkında önemli bilgiler topladı.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan Türkiye Yayıncılar Birliği'nin OKUYAY Platformu, okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK'lere, aktivistlere ve gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa'daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor. OKUYAY Platformu, bu amaçla gerçekleştirdikleri etkinliklere ek olarak, eylül ayında Brüksel'e bir ziyaret gerçekleştirerek EURead konferansına katıldı.

2000 yılında kurulan ve Türkiye Yayıncılar Birliği'nin de üyeleri arasında yer aldığı EURead, Avrupa'da okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarda bulunuyor. 18 ülkeden 23 STK'nin üye olduğu kurumun şu anda yürüttüğü en önemli kampanya, "Europe Reads" (Avrupa Okuyor). Bu kampanyayla üye ülkelerde okuma kültürü konusunda farkındalığı artırmayı hedefleyen EURead aynı zamanda, Avrupa Birliği Parlamentosu'nun dikkatini okuma kültürü konusuna çekerek bu alanda çalışmalar yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye Yayıncılar Birliği, her yıl Brüksel'de gerçekleştirilen EURead konferansına bu yıl ilk kez OKUYAY Platformu'yla katıldı. Genel Koordinatör Ebru Şenol, konferansta üye ülkeler ve misafir katılımcılardan oluşan farklı ülkelerden yaklaşık 60 kişiye Türkiye Yayıncılar Birliği ve OKUYAY Platformu hakkında bir sunum yaparak "Europe Reads" kampanyasının uygulama prensipleri hakkında görüş bildirdi.

Konferans boyunca üzerinde en çok durulan ve gelecekte üye ülkelerde uygulanması hedeflenen en önemli konular, İngiltere'de BookTrust'ın öncülüğünü yaptığı, her yaştan çocuğa, belediyeler aracılığıyla ücretsiz kitap ve kitler hediye edilen "Book Start" projesi ve diğer kitap hediye projeleri oldu.

OKUYAY Platformu konferans süresince ayrıca, çalışmaları kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hayata geçirecekleri pilot projeler için Avrupa'daki birçok örnek uygulama hakkında önemli bilgiler topladı.

Kaynak: Bültenler