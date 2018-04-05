Diyarbakır'da "Okuyarak Sevgiyi Hakim Kılıyoruz Projesi" kapsamında Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Güleçoba İlköğretim Okulu kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Kayapınar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde uygulanan "Okuyarak Sevgiyi Hakim Kılıyoruz Projesi" kapsamında köy okullarını ziyaretler yapılarak öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştiriliyor.

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Erdem ve okul öğrencileri kitap okumanın önemine dikkat çekmek için Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Güleçoba İlköğretim Okulu'na gelerek köy okulunda ki öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Okul Müdürü İbrahim Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuklarda okuma sevgisini oluşturup, toplumda sevgiyi hakim kılmak istediklerini söyledi.

Sevgi olmayan her hangi bir yerde ilerleme olmayacağını vurgulayan Erdem, "İnsan ilişkisinin temelinde sevgi vardır. Ailede sevgi ortamı hakimse o ailede bir ilerleme vardır. İstenen düzeyde bir gelişme olur. Bunu okullarımızda hakim kılmak istiyoruz. Okuma bilincini oluştururken her gün kitap okuyoruz. Projemiz kapsamında köy okullarına da geliyoruz. Okuma saati oluşturup, onlara kitap hediye ediyoruz. Çocuklarımızla hasbihal ederek okumanın önemini anlatıyoruz." dedi.

Okuyarak Sevgiyi Hakim Kılmak Projesinin en önemli sebebinin çocuklarda okuma sevgisini oluşturmak olduğunu anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Her kitap ayrı bir dünyadır. Çocuklar kitap okuyarak farklı dünyaları keşfedebilirler. Buda onların yeteneklerini geliştirmesine katkı sunacaktır. Kitap okuyarak mutlu olabilirler. En iyi dost kitap diyoruz. En iyi dostu bulursa bir insan sıkıntısı kalmaz. Sıkıntısı kalmayınca çocuk mutlu olur. Mutlu olan çocuk, başarıya doğru ilk adımı atmış olur ve başarıya yelken açmış olur. Kitap okuma alışkanlığını çocuklarımıza kazandırarak onların istenmeyen yönlere engel olmak istiyoruz."

Ensar Vakfı Diyarbakır Şubesi yetkilileride Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Ali Emiri Kitap Kafe Projesi kapsamında okulda öğrencilere kitap hediye etti.

Diyarbakır Genç Ensar Sekreteri Seyit Balıkçı, Diyarbakır Ensar Vakfı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle birçok okula kitap dağıttıklarını söyledi.

Balıkçı, köy köy, okul okul gezip öğrencilere kitap dağıttıklarını ifade ederek, "Projemizin amacı gençler kitap okuyup başka yerlere kötü amaçlı kişilere onlara kaptırmayalım. Kitap dağıttığımız için öğrenciler çok mutlu oluyor. Ayrıca projemiz kapsamında sinema etkinlikleri, piknik etkinlikleri ve farklı illere geziler düzenliyoruz." dedi.