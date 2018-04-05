Diyarbakır'da "Okuyarak Sevgiyi Hakim Kılıyoruz" projesi kapsamında Güleçoba İlköğretim Okulu'nda okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nce hayata geçirilen proje kapsamında köy okulları ziyaret edilerek, kitap okuma etkinliği yapılıyor.

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Erdem ve okul öğrencileri, kitap okumanın önemine dikkat çekmek için merkez Kayapınar ilçesine bağlı Güleçoba İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle kitap okudu.

Okul Müdürü Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuklarda okuma sevgisini oluşturarak, toplumda sevgiyi hakim kılmak olduğunu söyledi.

Sevgi olmayan herhangi bir yerde ilerleme olmayacağını vurgulayan Erdem, "İnsan ilişkisinin temelinde sevgi vardır. Ailede sevgi ortamı hakimse o ailede bir ilerleme vardır. İstenen düzeyde bir gelişme olur. Bunu okullarımızda hakim kılmak istiyoruz. Okuma bilincini oluştururken her gün kitap okuyoruz. Projemiz kapsamında köy okullarına da geliyoruz. Okuma saati oluşturup, onlara kitap hediye ediyoruz. Çocuklarımıza okumanın önemini anlatıyoruz." dedi.

Kitap okumanın çocukların yeteneklerini geliştirmesine katkı sunacağını ifade eden Erdem, "Kitap okuyarak mutlu olabilirler. En iyi dost kitap diyoruz. Mutlu olan çocuk, başarıya doğru ilk adımı atmış olur ve başarıya yelken açmış olur." ifadelerini kullandı.

Ensar Vakfı Diyarbakır Şubesi yetkilileri de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Ali Emiri Kitap Kafe Projesi kapsamında okulda öğrencilere kitap hediye etti.

Ensar Vakfı Diyarbakır Şubesi'nden Seyit Balıkçı da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle birçok okula kitap dağıttıklarını söyledi.

Balıkçı, "Kitap dağıttığımız için öğrenciler çok mutlu oluyor. Ayrıca projemiz kapsamında sinema ve piknik etkinlikleri ve farklı illere geziler düzenliyoruz." dedi.