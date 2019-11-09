09.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:58

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okuyan Gelibolu Projesi" başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca önderliğinde başlatılan proje Namık Kemal Ortaokulunda start aldı.

Karaca, törende yaptığı konuşmada, projenin amacının öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi.

Bu sürece aile, öğretmen, okul yöneticileri ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün de dahil olduğunu anlatan Tahir Karaca, "Bu vesileyle ilçemizi okuyan bir ilçe haline getirmek amacıyla hazırlanan projemizde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı boyunca evde ve okulda kitap okuma etkinliğimiz devam edecektir. Öğrencilerimiz evlerinde aileleriyle de birlikte kitap okuyacaklar." dedi.

Kaynak: AA