Samsun'un Çarşamba ilçesinde "Okuyan Çarşamba, Okuyan Gençlik" etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çarşamba Öğrenci Meclisinin birlikte organize ettiği etkinlikte, Belediye Meydanı'nda toplanan bin 71 öğrenci Çarşamba Tarihi Köprüsü üzerinde kitap okudu.

İlçedeki 40 okuldan öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın attığı tweetle başlayan "Samsun Okuyor" projesine destek verdi.

Etkinliğe Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney ve Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir de katıldı.