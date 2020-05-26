Okumak isteyen minik kardeşlerin çağrısına vekilden destek geldi
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Okumak isteyen minik kardeşlerin çağrısına vekilden destek geldi

Maltepe'de Ramazan ayı dolayısıyla kendilerine yardım getiren vefa destek grubundan "okumak" için destek isteyen minik kardeşlerin çağrısına AK Partili Milletvekili Osman Boyraz'dan destek geldi.

Okumak isteyen minik kardeşlerin çağrısına vekilden destek geldi
26.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:30

Maltepe'de Ramazan ayı dolayısıyla kendilerine yardım getiren vefa destek grubundan "okumak" için destek isteyen minik kardeşlerin çağrısına AK Partili Milletvekili Osman Boyraz'dan destek geldi. Minik kardeşleri bayramda ziyaret eden Milletvekili okumaları için gereken tüm desteği vereceklerini belirtti.

Maltepe Kaymakamlığı bünyesinde yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı Fatihin Nesli Derneği üyeleri geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahibi ailelere gıda dağıtımı yaparken 2 minik kardeşin okumak istediklerini ancak maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadıklarını belirtmesinin ardından görüntülerin sosyal medyaya paylaşılmasının yanı sıra minik kardeşlerin çağrısına milletvekilinden destek geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu Ramazan Bayramı'nda minik kardeşleri ziyaret ederek onların okuyabilmeleri için imkanları seferber ederek her türlü desteği vereceklerini belirtti. Bayram dolayısıyla sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Minik kardeşleri ziyaret ederek onlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, "Öncelikle herkesin Ramazan bayramını tebrik ediyorum birliğimizin beraberliğimizin kardeşliğimizin zirveye çıktığı bu bayram münasebetiyle ülkemizde yaşayan bütün halkımızın bayramını kutluyorum daha önce ramazan ayı münasebetiyle, sosyal mesafeyi de dikkate alarak sokağa çıkma kısıtlamaların olduğu dönemde de böyle özellikle ilçemizde gitmemiz gereken ziyaret etmemiz gereken insanlara uğradık onların dertleriyle dertlendik, sorunlarına çözüm üretmek için uğradığımız yerler vardı işte o günlerde bu evde tevafuken arkadaşlarımız uğramıştı. Bu çocuklarımızın en büyük hayali okumak iyi bir eğitim almak arzusuydu" diye konuştu

"TÜM İMKANLARI SEFERBER EDECEĞİZ"

Kardeşlerin okuyabilmeleri için tüm imkanları seferber edeceklerini belirten Milletvekili Osman Boyraz, "Ailemizin ekonomik şartlarda imkansızlıklar olması dolayısıyla biz de minik çocuklarımızın çağrısına kulak vererek bu gün bu kardeşlerimizin bu hayallerini gerçekleştirmek o hayallerine ortak olmak için gereken neyse yapma noktasında bir irade ortaya koymak için geldik. Kendilerine de söyledik siz yeter ki okuma noktasında bu iradenizi bu heyecanı bu coşkunuzu koruyun biz de maddi manevi ne gerekiyorsa yardımcı olacağız dedik bugün de bayram münasebetiyle hem ziyaret etmek hem onların dediğim gibi bayram sevincine ortak olmak hem de okuma noktasında bu göstermiş oldukları iradeyi desteklemek adına bugün Maltepe Milli Eğitim müdürümüzle geldik. İnşallah bu çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için el birliğiyle bütün arkadaşlarımız bu noktada destek veriyor biz de destek vereceğiz çocuklarımız ülkemizin yarınları olan bu çocuklarımızı eğitim hayatından mahrum kalmamak daha iyi eğitim almaları noktasında gerekeni yapacağız" diye konuştu.

"GEREKEN DESTEĞİ HER ZAMAN VERECEĞİZ"

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak minik kardeşler için tüm çalışmaları yapacaklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu, "Bende öncelikle ülkemizin ve tüm İslam aleminin ramazan bayramını tebrik ediyorum ben sayın vekilimiz sayesinde öğrencilerimizin varlığından haberdar olduk ziyaret etmek istedik biz de tabii ki eğitim bütün öğrencilerimiz için çocuklarımız bizim geleceğimiz onlar için bütün imkanları seferber etmekte görevimiz bizim bu vesileyle bütün imkanlarımızı seferber ederek bu iki çocuğumuzu da eğitimleriyle ilgili herhangi bir aksamaya sebep vermeden en iyi şekilde devam ettireceğiz ben hem sayın vekilimize hem. burayı bize ileten arkadaşlarımıza da ayriyeten teşekkür ediyorum sağ olsunlar var olsunlar" diye konuştu.

BİZ ÇOK MUTLU OLDUK

Öte yandan ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirten minik kardeşlerden Döne Bayram, "Biz çok mutluyuz şu an, gelecekte de öğretmen olmak istiyorum. İnşallah bu hayalimi gerçekleştireceğim size de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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