"Okumak Güzeldir" yarışmasının kazananları belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Okumak Güzeldir" yarışmasının kazananları belli oldu

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından "Okumak Güzeldir" sloganıyla düzenlenen Kitap Okuma Yarışması'nın kazananları belli oldu.

01.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:42

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından "Okumak Güzeldir" sloganıyla düzenlenen Kitap Okuma Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk Dili ve Edebiyatı'nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen yarışma, 28 Mayıs Perşembe günü www.eyupsultan.bel.tr sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirildi.

Dereceye girenlere Endülüs, Kudüs ve Saraybosna gezi turu hediye edildi

Toplam 7 bin 608 kişinin başvuru yaptığı yarışmada 1. olan Huriye Nurefşan Yarımoğlu (45 Doğru 2 bin 414 sn) 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 7 gece 8 gün Endülüs gezi turu, 2. olan Osman Akgündüz (45 Doğru 2 bin 759 sn) 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 4 gece 5 gün Kudüs gezi turu, 3. olan Mert Eroğlu (44 Doğru 2 bin 347 sn) 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 3 gece 4 gün Saraybosna gezi turu kazandı. Gezi turları, korona virüs salgını geçtiğinde belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı Haber
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Haber
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu
İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
'Fenerbahçe'de oynar mısın?' sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok
"Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu
Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu
Karaman'da traktör ile çapa motorunun arasında kalan şahıs öldü
Karaman'da traktör ile çapa motorunun arasında kalan şahıs öldü
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Seda Sayan Hande Ataizi Haldun Dormen
Spor Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Çocuk Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: "Okumak Güzeldir" yarışmasının kazananları belli oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 16:42:52. #1.14#
title