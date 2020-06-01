"Okumak Güzeldir" yarışmasının kazananları belli oldu Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından "Okumak Güzeldir" sloganıyla düzenlenen Kitap Okuma Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından "Okumak Güzeldir" sloganıyla düzenlenen Kitap Okuma Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk Dili ve Edebiyatı'nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen yarışma, 28 Mayıs Perşembe günü www.eyupsultan.bel.tr sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirildi.

Dereceye girenlere Endülüs, Kudüs ve Saraybosna gezi turu hediye edildi

Toplam 7 bin 608 kişinin başvuru yaptığı yarışmada 1. olan Huriye Nurefşan Yarımoğlu (45 Doğru 2 bin 414 sn) 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 7 gece 8 gün Endülüs gezi turu, 2. olan Osman Akgündüz (45 Doğru 2 bin 759 sn) 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 4 gece 5 gün Kudüs gezi turu, 3. olan Mert Eroğlu (44 Doğru 2 bin 347 sn) 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 3 gece 4 gün Saraybosna gezi turu kazandı. Gezi turları, korona virüs salgını geçtiğinde belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA