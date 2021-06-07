Okumak Güzeldir Kitap Okuma Yarışmasının Kazananları Belli Oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okumak Güzeldir Kitap Okuma Yarışmasının Kazananları Belli Oldu

Okumak Güzeldir Kitap Okuma Yarışmasının Kazananları Belli Oldu
Habermetre - Haberler | Toplum

DERECEYE GİREN İLK 200 KİTAPSEVERİN TAM LİSTESİ2. OKUMAK GÜZELDİR YARIŞMAMIZIN SORULARI VE CEVAP ANAHTARIBu yıl 2. 'sini düzenlediğimiz "Okumak Güzeldir" kitap okuma yarışmasının kazananları belli oldu.

DERECEYE GİREN İLK 200 KİTAPSEVERİN TAM LİSTESİ

2. OKUMAK GÜZELDİR YARIŞMAMIZIN SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

Bu yıl 2. 'sini düzenlediğimiz "Okumak Güzeldir" kitap okuma yarışmasının kazananları belli oldu.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk Dili ve Edebiyatı'nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla 6 Mayıs Pazar günü saat 21: 00'de yarisma. eyupsultan. bel. tr internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirildi.

Toplam 57 bin 654 kişinin başvuruda bulunduğu ve bir saat süren yarışmaya 14 bin 148 kitapsever katıldı. Yoğun ilgi nedeniyle Türkiye geneline açılan yarışmada derece girenler şöyle:

1- Kocaeli Derince'den Şebnem Gülyeşil

2- İstanbul Kartal'dan Emine Yazar

3- Malatya Yeşilyurt'tan Nuray Yücel

SINAV SONUCUNUZA ULAŞABİLİRSİNİZ

Sınav sonucunuza yarisma. eyupsultan. bel. tr adresinden ulaşabilirsiniz.

36. SORU İPTAL EDİLDİ

Beş önemli eserden çoktan seçmeli seçenekli toplam 50 sorunun sorulduğu yarışmada 36. soru kökünde yapılan yazım hatası nedeniyle iptal edildi.

DOĞRU SAYILARI AÇIKLANDI

Sınavda 4 kişinin 45 soruya doğru cevap verdiği ve dereceye girenler, yarışma kuralları gereğince sınav süreleri baz alınarak ilan edildi.

Yarışmada birinci olan kitapsever, dizüstü bilgisayar ve 5 bin TL para ödülü, ikinci tablet ve 3 bin TL para ödülü, üçüncü ise tablet ve 2 bin TL para ödülü kazandı.

Ayrıca dereceye giren ilk 25 kişiye iki kişilik 3 gece 4 gün Kapadokya Gezisi, dereceye giren ilk 100 kişiye 28 ciltlik minyatür kitap seti ve dereceye giren ilk 200 kişiye 50 TL'lik kitap çeki hediye edilecek.

3. OKUMAK GÜZELDİR YARIŞMASI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Gördüğü yoğun ilgi nedeniyle yarışmanın 3. 'sünün yapılacağı tarih ise yakın bir zamanda açıklanacak. Yarışmada okunacak kitaplar düzenlenecek olan anketlerle belirlenecek.

SONUÇLARA İTİRAZ SÜRESİ

Sınav sonuçlarına ve sorulara itirazların, Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilmek üzere yazılı olarak Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 16: 00'a kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Enes Ünal Okay Yokuşlu Merih Demiral Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Okumak Güzeldir Kitap Okuma Yarışmasının Kazananları Belli Oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:56:42. #1.16#

title