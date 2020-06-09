"Okumak Güzeldir" kitap okuma yarışmasının kazananları ödüllerini aldı
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"Okumak Güzeldir" kitap okuma yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve Türk Dili ve Edebiyatı'nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla "Okumak Güzeldir" sloganıyla düzenlenen kitap okuma yarışmasının kazananları ödüllerini aldı.

09.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:42

Eyüpsultan Belediyesi tarafından kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve Türk Dili ve Edebiyatı'nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla "Okumak Güzeldir" sloganıyla düzenlenen kitap okuma yarışmasının kazananları ödüllerini aldı.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlenen törende, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yarışmada birinci olan Huriye Nurefşan Yarımoğlu'na, ikinci olan Osman Akgündüz'e ve üçüncü olan Mert Eroğlu'na ödüllerini takdim etti.

Törende konuşan Deniz Köken, "Okudukça düşünen, düşündüğünü kelimelere aktaran bir nesil olsun ve insanlar okudukça kelimeleri hafızalarında yeşerdikçe karşısındakiyle daha iyi diyalog kurmaya başlayacak. Bizler de az kelimeyle çok şey anlatmaya çalışıyoruz. Kendimizi de anlatamıyoruz, o yüzden de sorunlar yaşıyoruz ve bu işe bir katkı koyalım dedik." dedi.

Gelecek yıl daha kitap hazinesini daha da geliştireceklerini belirten Köken, "Bu sene 10 bin hedefti, 7 bin 608 kişi katıldı, halkımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Yarışmada birinci olan Huriye Nurefşan Yarımoğlu 4 kişilik 7 gece 8 gün Endülüs gezi turu, ikinci olan Osman Akgündüz 4 kişilik 4 gece 5 gün Kudüs gezi turu, üçüncü olan Mert Eroğlu ise 4 kişilik 3 gece 4 gün Saraybosna gezi turu kazandı.

İlk 20'ye giren yarışmacılara Ürgüp Turu

Pandemi dönemi süreci sona erdiğinde ilk 20'ye giren yarışmacılar için de Ürgüp turu düzenleneceğini duyuran Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Böyle bir katılım oldukça devam eder, sizlerden gelen talep, teklif, isteklerle ilgili görüş alırız ve bu görüşlerle daha farklı işler yapalım. Yeterki iyi işlerde ortak olalım, birbirimize destek olalım, iyi işlerde acele edelim çünkü ancak böyle kalkınır, ekonomide de böyle kültür de de böyle sosyal yardımlaşmada da böyle." ifadelerini kullandı.

Kültür Yolu

Eyüpsultan'da bir "kültür yolu" olacağını duyuran Köken, şunları kaydetti,

"Bu gördüğünüz cadde, eski belediyenin yerinin olduğundan itibaren ilk başta Şule Yüksel Şenler Müzesi olacak. Hemen onun karşısında Balçık Tekkesi Eyüp Sultan müzesi olacak. Burası sahaf çarşısı ve kültür merkezi olarak kullanılacak. Biraz ilerde devam eden eski kültür müdürlüğü yeri tekrar geri aldık, şimdi Oyuncak ve çocuk müzesi olacak. Onu biraz geçince sarı bina olan belediyenin ek binası içinde şu anda kültür müdürlüğü var, kütüphane olacak. Bu bölgedeki bütün gençlerin araştırma, okuma ve kütüphaneyle ilgili geçireceği alan o bölgeyi alacağız. Yani bu yol, kültür yolu olacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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