"Okumak Güzeldir" kitap okuma yarışması bu akşam yapılacak
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"Okumak Güzeldir" kitap okuma yarışması bu akşam yapılacak

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından "Okumak Güzeldir" sloganıyla düzenlenen kitap okuma yarışması bu akşam yapılacak.

28.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:29

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından "Okumak Güzeldir" sloganıyla düzenlenen kitap okuma yarışması bu akşam yapılacak.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk dili ve edebiyatının seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen yarışma bu akşam www.eyupsultan.bel.tr sitesi üzerinden 21.00-22.00 saatleri arasında online olarak yapılacak. Toplam 7 bin 608 kişinin başvuru yaptığı yarışmaya katılanlar Türk edebiyat dünyasının önemli eserleri arasında yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Beş Şehir", Kemal Tahir'in "Esir Şehrin İnsanları", Tarık Buğra'nın "Osmancık", Mustafa Kutlu'nun "Yoksulluk İçimizde" ve Refik Halid Karay'ın "Memleket Hikayeleri" isimli bu 5 önemli eserinden her kitap için 10, çoktan seçmeli seçenekli toplam 50 soruyu cevaplandıracak. Sınav süresi 50 dakika olan yarışmada katılımcılar, interneti olan bir bilgisayar, tablet, PC veya akıllı telefondan www.eyupsultan.bel.tr web sitesi üzerinden sisteme giriş yaparak katılabilecekler. Doğru cevaplar dikkate alınarak sıralamanın oluşturulacağı yarışmada eşitlik olması durumunda en fazla doğru cevabı en kısa sürede bilen kişiler göz önünde bulundurulacak. Süre eşitliği durumunda ise en fazla doğru cevabı aynı sürede yapanlar arasında 29 Mayıs Cuma günü 21.00-22.00 saatleri arasında ikinci bir sınav daha yapılacak.

,Yarışma sonuçları 29 Mayıs Cuma günü saat 15.00'de www.eyupsultan.bel.tr adresinden duyurulacak. Ancak ikinci sınava ihtiyaç duyulması halinde sonuçla Cuma saat 23.00'de ilan edilecek. Yarışmada birinciye 4 kişilik (kazanan kişi ve 3 yakını) 7 gece 8 gün Endülüs gezi turu, ikinciye 4 kişilik (kazanan kişi ve 3 yakını) 4 gece 5 gün Kudüs gezi turu, üçüncüye ise 4 kişilik (kazanan kişi ve 3 yakını) 3 gece 4 gün Saraybosna gezi turu hediye edilecek. Gezi turları, korona virüs salgını geçtiğinde belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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