Okumak Güzeldir'de ödüller sahiplerini buldu

Eyüpsultan Belediyesi'nin kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlediği 2. Okumak Güzeldir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Eyüpsultan Belediyesi'nin kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlediği 2. Okumak Güzeldir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye'nin bütün bölgelerinden katılımın olduğu yarışmada ilk 25'e girmeyi başaran kitapseverler, Kapadokya turuna katıldı. Ayrıca ilk yüze giren yarışmacılara 28 ciltlik minyatür kitap seti hediye edildi.

3 GECE 4 GÜN KAPADOKYA GEZİSİ

Yarışmada dereceye giren 25 kitapsever, 3 gece 4 gün süren Kapadokya gezisini tamamladı. Tura katılan yarışmacılar, tarihi ve doğal güzellikleri ile ülkemizin en özel yerlerinden biri olan Kapadokya'da dopdolu bir tur programı yaşadı.

Unutamayacakları bir Kapadokya turu deneyimi yaşayan yarışmacılar, üç gece dört gün süren gezi sırasında Yeraltı Şehri, Ihlara Vadisi, Nar Krater Gölü, Belisırma Köyü, Selime Manastırı, Yaprakhisar Panorama, Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Kalesi, Zelve Açık Hava Müzesi, Aşk Vadisi, Avanos Çanak Çömlek Atölyesi, Paşabağ Peri Bacaları, Dervent Hayal Vadisi, Ürgüp Üç Güzeller gibi bir çok yeri gezme fırsatı buldu. Ayrıca Kapadokya'nın en popüler aktivitelerinden biri olan sıcak hava balonlarının kalkış yaptığı alanda Kapadokya'nın muhteşem manzarasında eşsiz gün doğumunu izleyen katılımcılar, Mustafa Paşa Köyü'nü ve Asmalı Konak'ı da ziyaret etti.

BİRİNCİ OLAN ŞEBNEM GÜLYEŞİL: OKUMAK GÜZELDİR

Yarışmada birinci olan 16 yaşındaki Şebnem Sena Gülyeşil, geziden memnun kaldığını şu sözlerle dile getirdi:

"Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyorum. Gerek kitaplardan gerek geziden çok memnun kaldım. Okuduğum kitaplar, gezdiğim yerler bana çok değerli öğretiler sundu. Bundan sonra da yarışmaya katılacak olanlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Okumak güzeldir"

"YARIŞMALARI MUTLAKA TAKİP EDİN"

İkinci olan Emine Yazar, yarışmanın çok heyecanlı geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Böyle bir yarışma düzenlediği için Başkan Deniz Köken'e ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Yarışmayı kazanamayan arkadaşlar üzülmesin sonraki yarışmaları mutlaka takip etsin her şey çok güzeldi" dedi.

"BENZERİNİ DUYMADIĞIMIZ BİR YARIŞMA"

Kapadokya gezisine çocuklarının yarışmada elde ettikleri derece sayesinde katıldıklarını dile getiren Mehmet Yenidoğan, şunları söyledi:

"Okumak Güzeldir yarışmasına katılmanın mutluluğu ve çocuklarımızın ilk 25'e girmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Benzerini duymadığım böyle bir yarışmanın geleneksel bir şekilde devam etmesini gönülden diliyorum. Mükemmel bir Kapadokya turu yaptık. Bu süreçte, önce Başkanımız Deniz Köken'e ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz"

GEZİNİN EN KÜÇÜK MİSAFİRİ 5 AYLIK HAMZA'YDI

2. Okumak Güzeldir yarışmasına katılan Osman Akgündüz, geçen yıl düzenlenen kitap okuma yarışmasında da dereceye girmişti. Bu yıl geziye eşi ve küçük çocuklarıyla katılan Osman Akgündüz, geziye 5 aylık oğlu Hamza'yla katılarak kendilerinin de farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

Yarışmacılardan Elif Şenlik, Kapadokya gezisinden memnuniyetini, "Kapadokya gezisi çok güzel. Şimdi de Ihlara Vadisini gezeceğiz birlikte. Gezimiz çok samimi bir ortamda geçiyor. Bize bu imkanı sağladığı için Eyüpsultan Belediyesi'ne teşekkürlerimi iletiyorum" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: Habermetre