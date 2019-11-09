Okuma yazmayı 64 yaşında öğrenmeye başladı
Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Elif Gübül, Halk Eğitim Merkezi sayesinde eğitim görmeye başladı.
Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Elif Gübül, Halk Eğitim Merkezi sayesinde eğitim görmeye başladı.
Televizyonda izlediği programlardaki yazıları ve gazetelerdeki ilanları okuyamadığı için eğitim almaya karar veren Gübül, Halk Eğitim Merkezi'ne başvurdu.
Merkezin eğitmenleri, evine gittikler tek yaşayan Gübül'e ders vermeye başladı.
Gübül, okuma ve yazma öğrenmenin hep hayali olduğunu belirterek, eğitmenlere teşekkür etti.
Haber Videosu: Okuma yazmayı 64 yaşında öğrenmeye başladı