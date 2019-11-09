Okuma yazmayı 64 yaşında öğrenmeye başladı

09.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:08

Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Elif Gübül, Halk Eğitim Merkezi sayesinde eğitim görmeye başladı.

Televizyonda izlediği programlardaki yazıları ve gazetelerdeki ilanları okuyamadığı için eğitim almaya karar veren Gübül, Halk Eğitim Merkezi'ne başvurdu.

Merkezin eğitmenleri, evine gittikler tek yaşayan Gübül'e ders vermeye başladı.

Gübül, okuma ve yazma öğrenmenin hep hayali olduğunu belirterek, eğitmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA