Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen okuma yazma seferberliğine, Diyarbakır 89 bin 220 kişi ile rekor oranda katılım sağlayarak Türkiye birincisi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı, özellikle kadınların okuma yazma öğrenmelerini amaçlayan okuma yazma seferberliğinde, Diyarbakır, Türkiye birincisi oldu. Kent genelinde okuma yazma bilmeyen 115 bin 345 kişi için açılan 5 bin 651 kursa 77 bin 643'ü kadın, 11 bin 577'si erkek olmak üzere 89 bin 220 kişi katılım sağladı. Kursları başarıyla tamamlayanlar için Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile eşi Ayşe Güzeloğu, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan'ın katılımıyla sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

'YÜZDE 90'I KADINLARIMIZDAN OLUŞUYOR'

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kadınların önünü açmanın ve eğitimden başlayarak tüm engelleri ortadan kaldırmanın temel vazifeleri olduğunu söyledi. Okumu yazma öğrenmek isteyenler için çok sayıda kurs açıldığını anlatan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'da da 100 bine yaklaşan kursiyerimizin yüzde 90'ı kadınlarımızdan oluşuyor. İkinci kademeyi de geçerek diploma almak istediklerini belirttiler. Biz ülkenin her köşesinde her bir insanımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlamak, onları mutlu etmek, bilgi ve becerileri ile değer katmalarını sağlamak noktasında bir çabanın içerisindeyiz. Diyarbakır'da, eğitimin her alanında çok kısa süre içinde çok büyük bir dönüşümü ve başarıyı gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. En büyük gücümüzü sizlerden alıyoruz. Kurslarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Sadece halk eğitim merkezlerinde değil, aile destek merkezlerimizde de bu kurslarımızı açıyoruz. Açıkçası nerede öğrenmek isteyen varsa bu kursları onların ayaklarına, evlerine, odalarına kadar taşıyoruz. Kararlılığımız budur. İnşallah da başaracağız dedi.

'ARTIK KENDİMİ İFADE EDEBİLİYORUM'

Kursu başarıyla bitirenlerden Fatma Karadağ, okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu belirterek, Çok şükür kendimi ifade edebiliyorum. Okuma yazmayı öğrendim. Emine Erdoğan'a, hocalarımıza çok teşekkür ederim. Şimdi hastaneye rahat gidebiliyoruz, kendi adımızı, soyadımızı, telefon numaramızı yazabiliyoruz. Her şey için Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Öyle bir ülkede yaşıyorduk ki kadınların hiç ismi bile yoktu. Şükürler olsun şimdi kadınlarımız en önde diye konuştu.

Kaynak: DHA