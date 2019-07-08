Okuma - Yazma Seferberliği

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında, Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde yükümlüler için açılan okuma yazma kursu tamamlandı.

Tekirdağ Adliyesi toplantı salonunda düzenlenen törenle, okuma yazma kursunu başarı ile tamamlayan yükümlülere kurs bitirme belgeleri teslim edildi.

Törene, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Gül, Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, yükümlüler ve denetimli serbestlik personeli katıldı.

Kaymakam Yurt törende yaptığı konuşmada, okuma yazma seferberliğinde amacın yüzde yüz hedefe ulaşmak olduğunu, bir kişi dahi olsa kurs açmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gül ise Türkiye'nin geleceğinin okuma ve yazmaktan geçtiğini aktardı.

Bilgi çağı devri denilen bu devirde, okuma yazma bilmeyen insanın kalmaması istediklerini ifade eden Gül şunları kaydetti.

"Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz'de görevli personellerimiz okuma yazma bilmeyenleri tek tek tespit ediyorlar. İşte bunun sonucunda da hep beraber böyle güzel günler yaşıyoruz. Ülkemizde okuma yazma bilmeyen kalmayıncaya kadar bizlerle birlikte çaba harcayacaklarına inanıyorum. Emeği geçen tüm personelimize çok teşekkür ediyorum."

Kursu bitirenlere Süleymanpaşa Kaymakamlığı tarafından da hediye çeki verildi.

Kaynak: AA