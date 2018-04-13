Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında, Adana'nın Kozan ilçesinde okuma yazma öğrenen 7 kadın madalya aldı.

İnkilap İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende, Mahmutlu Mahallesi'nde ikamet eden 7 kadın seferberliğe katıldı.

Kimi zaman müdür, kimi zaman öğretmenler odasında eğitim gören Ayşe Yaman, Ayşe Topaldemir, Nezaket Kara, Zübeyde Aktaş, Halime Duluklu, Zeynep Karaaslar ve Sevim Bayram, önlük giyerek derslerine devam etti.

Yaşları 65 ile 80 arasında değişen 7 kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, kendilerine bu fırsatı sağladığı için teşekkür etti.

Okuma yazma öğrenen yedi kadına, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam tarafından madalya verildi.