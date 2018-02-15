Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği çağrısından sonra kurslara kayıt yaptıran Kilisliler okuma yazma öğrenmeye başladı.

Çeşitli nedenlerden dolayı okuma yazma öğrenemeyen çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 40 kursiyer, Kilis Halk Eğitim Merkezindeki kursa başladı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, burada yaptığı konuşmada, bir taraftan PYD/PKK-YPG'nin kökünün kazınması için yapılan mücadelenin olduğu bugünlerde başlatılan bu uygulamanın sevindirici olduğunu belirtti.

İlim öğrenmenin İslam dininin en önemli gereklerinden olduğunu anlatan Kara, şunları söyledi:

"Biz Kilis'te çok daha farklı bir şey yaşıyoruz bir taraftan PKK/PYD-YPG'nin kökünü kazıtmak için ordumuz yanı başımızda savaşırken, kafamıza bombalar yağarken biz okumayı neden bırakmıyoruz? Yani burada savaş zamanıdır demiyoruz. Sizleri onun için tebrik ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Siz hem okuyacaksınız hem bu işi öğreneceksiniz hem de duayı kesmeyeceksiniz. Siz bizim doğal ordumuzsunuz, siz bizim arkamızdaki güçsünüz. Bugün dünyanın hepsi bizim suratımıza yumruk vurmaya çalışıyor, bizim bir Allah'ımız bir de sizler ve ettiğiniz dualar var. Biz sizlerin ettiği dua ve verdiğiniz güç sayesinde ayaktayız. Başka bir ülkede olsa 'Burada savaş var, burada gürültü var, füzeler düşüyor, biz kaçalım gidelim' denir. Biz tam tersi kaçma gitme yerine 'Geliyoruz, burada okuma yazma öğreniyoruz, buradayız.' diyoruz."

Halk olarak devlet, hükümet ve Cumhurbaşkanının yanında, ordunun arkasında olduklarını aktaran Kara, ülkenin birlik ve bölünmez bütünlüğü için her daim duacı olduklarını sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz de başlatılan okuma yazma seferberliğinin kent genelinde okuma yazma bilmeyen tek kişinin kalmayıncaya kadar devam etmesi için gerekli gayreti göstereceklerini kaydetti.