Okuma Yazma Öğrenene Umre ve Ev Eşyası Hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, Sivas'ta okuma-yazma kursuna gidip belge alanlar, kura çekilerek umre ve ev eşyasıyla ödüllendirilecek.

Vali Davut Gül, düzenlediği basın toplantısında, bu kampanyanın geçmiş yıllarda da zaman zaman yapıldığını ancak okuma yazma alanındaki sorunun tam olarak çözülmediğini aktardı.

TÜİK rakamlarına göre Türkiye'de yüzde 4'ün üzerinde okuma yazma bilmeyen olduğunu ifade eden Gül, bu kampanyayla okuma yazma oranını yüzde 100'e ulaştırmak istediklerini söyledi.

Kampanya kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı kuruluşlarının eğitim vereceğini dile getiren Gül, "Müftülüğümüz başta olmak üzere imamlarımız, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları, belediyeler de imkanları ölçüsünde buna destek verecek. Sivas'ta öncelikle bir alan taraması yapılarak kaç kişinin okuma yazma bilmediğini tespit etmek istiyoruz. Şu an itibariyle 400'ün üzerinde kursiyerimiz var. Bu sayının 10-20 katına çıkmasını amaçlıyoruz. Yılın sonuna geldiğimizde Sivas'ta okuma yazma sorununun ortadan kalktığını ve okuma yazma seferberliğinde Sivas'ın en iyi uygulayan illerin başında olmasını arzuluyoruz." diye konuştu.

Sivas'ta okuma yazma bilmeyen kesimin 70 yaş ve üzeri olduğuna, bunun da bazı sıkıntılara yol açtığına dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Her ne sebeple olursa olsun okula gidememiş ya da döneminde bu eğitimi alamamış, farklı sıkıntılardan dolayı okulla kavuşamamış kişilere, bir kişi bile olsa bu kursu açarak okuma yazma belgesini vermek istiyoruz. Varsa genç kardeşlerimize de bu imkanı sağlayacağız. Farklı olarak da şunu yapmak istiyoruz, okuma yazma belgesi alan kişiler arasında kura çekeceğiz. 10 kişiyi umreye göndereceğiz, 100 kişiye de beğendikleri ve istedikleri ev eşyasını alacağız. Bu televizyon, bilgisayar, çamaşır ya da bulaşık makinesi olabilir. Bunun dışında da kaymakamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın da zaman zaman hediyeleri ve ödüllendirmeleri olacak."

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy da halk eğitim merkezleri bünyesinde 12 kişinin altında katılımcı olması durumunda kurs açmadıklarını ancak okuma yazma kampanyasında 1 kişi bile olsa kurs düzenleyeceklerini bildirdi.