Okuma Yazma Öğrenen Ev Hanımlarına Bitirme Belgeleri Verildi

Samsun'un Ayvacık ilçesinde açılan okuma yazma kurslarının ikinci kademesini tamamlayan kadınlara bitirme belgeleri verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Meyvelik İlkokulunda açılan okuma yazma kursunda 180 saatlik ikinci kademe eğitimini başarıyla tamamlayan 8 ev kadınına belgeleri verildi.

Meyvelik İlkolunda düzenlenen diploma töreninde konuşan Ayvacık Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, "Okumanın yaşı ve zamanı yoktur." sözünün burada anlam bulduğunu belirterek, okuma yazma öğrenen kadınları başarılarından dolayı tebrik etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Arslanbay ise okuma yazma eğitimlerini başarıyla tamamlayarak bitirme belgesi almaya hak kazanan kadınların açıktan ortaokul okumak istediklerini ve bununla ilgili de çalışma yaptıklarını belirtti.

Arslanbay, Ayvacık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak halktan gelen istek ve talepler doğrultusunda kurslar açtıklarını, kurslar sonunda da birçok mesleki eğitim ve beceri imkanı sunduklarını ifade etti.