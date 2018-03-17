Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde okuma, yazma kursunu tamamlayanlara başarı belgesi verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından yurt genelinde başlatılan okuma, yazma seferberliği kapsamında Yıldızeli'nde kurslar açıldı. Herhangi bir nedenle okuma, yazma eğitim hakkından yararlanamayan yetişkinlere yönelik açılan kurslarda yaşları 40 ile 80 arası olan kursiyerler ilçe merkez ve köylerinde bulunan çeşitli okullarda 30 gün boyunca eğitim gördü. Kursu başarı bir şekilde tamamlayan öğrencilere Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Ortaokulu sinema salonunda program düzenlendi. Programda kursiyerlere ilçe protokolü tarafından başarı belgesi verildi.

Okuma ve yazma öğrendikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren kursiyerler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a okuma ve yazma seferberliği başlattıkları için teşekkür ettiler.

Programa İlçe Kaymakamı Yusuf Cankatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Karadağ, İlçe Emniyet Müdürü Sertaç Eraraç, okul idarecileri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı. Program kursiyerlerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - SİVAS