Okuma Yazma Kursuna Çocuklarıyla Geliyor

Gaziantep'te açılan 712 okuma yazma kursundan biri olan Şehitkamil ilçesindeki Empati İlkokulunda açılan kursa devam eden Kudret Özyurt, derslere 2 küçük çocuğuyla giriyor.

Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" projesi kapsamında faaliyet gösteren okula giderek kursiyerlerle buluştu.

Mete, gazetecilere açıklamasında, Gaziantep'te TÜİK verilerine göre 66 bin okuma yazma bilmeyen vatandaş bulunduğunu söyledi.

Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlığında okul müdürleri, muhtarlar, belediye başkanları ve kaymakamlarla bir toplantı düzenlediklerini kaydeden Mete, ilin genel durumunu ortaya koyduklarını dile getirdi.

Mete, şunları kaydetti:

"İlçelere göre dağılımları hane hane ortaya koyduk ve çalışmalarımıza başladık. Büyük bir ilgi var. 456 okulumuzda 712 kurs açtık. Toplamda 7 bin 162 kursiyerimiz kursa devam ediyor. Okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 10'undan fazlasına bu kısa sürede ulaşmış olduk. Öyle ümit ediyoruz ki bu sürecin sonunda Gaziantep'te okuma yazma bilmeyen insanımız kalmayacak."

Kursiyerlerden 29 yaşındaki Kudret Özyurt da ilkokul 4. sınıfa kadar okuduğunu dile getirerek, "Sonra okulu bıraktım. Erkekler okuyordu. Babalarımız, büyüklerimiz bize izin vermedi. Okutmadılar. 'Kız çocuğu okumaz.' dediler. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla bugün buraya geldim. Bir yere gittiğimde soruyorlar. 'Okuma yazman var mı, diploman var mı?' diyorlar. O burukluk insanın içinde kalıyor."

Özyurt, 2005'te evlendiğini ve 4 çocuk sahibi olduğunu belirterek, "2 oğlum bu okula devam ediyor. Kızlarım 3 yaşındaki Burçak ve 5 yaşındaki Cennet'i de bırakacak kimsem olmadığı için yanımda getiriyorum. Benimle birlikte kursa katılıyorlar." dedi.

İbrahim Cumhur Melekoğlu da 78 yaşında olduğunu ve okuma yazma kursuna geldiği anlattı.

Hacer Demircan da 40 yaşında olduğunu, ailesinde kızları okutmadıklarını belirterek, "Okuma yazma bilmek, öğrenmek hep içimde uhde kalmıştı. Nihayet onu gerçekleştireceğim." diye konuştu.