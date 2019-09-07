Okuma yazma hayalini 80 yaşında gerçekleştirdi

07.09.2019 11:20

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde babası okula göndermediği için okuma yazma öğrenemeyen 80 yaşındaki Ferdane Solak, okuma yazma seferberliği kapsamında katıldığı kurstan mezun olmanın sevincini yaşıyor.

Şirinköy Mahallesi'nde yaşayan Solak, okuma yazmayı öğrenebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan seferberlik kapsamında, Çayeli Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı kursa müracaat etti.

Kursu başarıyla tamamlayan Solak, okuryazarlık belgesi almanın mutluluğunu yaşıyor.

Solak (80), AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası okula göndermediği için okuma yazma öğrenemediğini belirtti.

Bu duruma çok üzüldüğünü aktaran Solak, "Hatta okula yollamadığı için o zamanın parasıyla 10 lira ceza yedi. Ceza yemesine rağmen, yine de beni okula göndermedi. Sonuç olarak ben okuma yazmayı hiç bilmiyordum." ifadesini kullandı.

-"Özellikle okuma yazmanın yaşı hiç yok"

Solak, okula gidemediği için içinde hep bir burukluk yaşadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Eşim Salih Solak benden habersiz olarak, okuma yazma kursuna kaydımı yaptı. Bu da bana bir sürpriz oldu. Çünkü okuma yazmayı öğrenmeyi çok isterdim. Eşim beni okuma yazma kursuna kendi götürüp, getiriyordu. Bu aşamada ben okuma yazmayı başarılı bir şekilde tamamlayarak, belgemi aldım. Şu anda kendim yazıp, kendim okuyorum. Artık bir yere gittiğimde zorluk çekmiyorum. Yani hastaneye gidersem tabelaları okuyarak, işlemlerimi toparlayabilirim. Hiçbir zaman öğrenmenin yaşı yoktur. Özellikle okuma yazmanın yaşı hiç yok."

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Temiz de "Okuma yazma öğrenmenin yaşı yoktur. Bakın 80 yaşındaki değerli yaşlılarımız, okuma yazmayı öğrenmek için kurumumuza başvuruda bulundular. Bu yaşlılarımız okuma yazma kursunda başarılı oldular ve belgelerini aldılar. Ben kendilerini tebrik ederim" dedi.

Kaynak: AA