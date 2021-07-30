"Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın" Sloganıyla Yeni Kurslar Açılıyor

2020 yılı verilerine göre; Türkiye'de yüzde 8, 9 oranıyla okuma yazma bilmeyenlerin en yüksek olduğu il olan Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin'in talimatıyla tüm ilçelerde devam eden 28 merkezdeki 1. ve 2. kademeden oluşan 188 kursa ilave olarak 226 merkezde daha okuma yazma kursları açılıyor.

2020 yılı verilerine göre; Türkiye'de yüzde 8, 9 oranıyla okuma yazma bilmeyenlerin en yüksek olduğu il olan Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin'in talimatıyla tüm ilçelerde devam eden 28 merkezdeki 1. ve 2. kademeden oluşan 188 kursa ilave olarak 226 merkezde daha okuma yazma kursları açılıyor.

Şanlıurfa'nın okuma yazma bilmeyen vatandaşlar konusunda bir sıkıntısının olduğunu hatırlatan Vali Abdullah Erin, daha önceden devam eden okuma yazma kurslarına ilave kurslar açarak, 2022 yılı sonuna kadar okuryazar olmayan nüfus sayısını asgariye çekmek için çalışma başlatıldığını açıkladı.

"Okuma yazma bilmeyen kalmasın" mottosuyla başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında yılsonuna kadar Türkiye'de en fazla okuma yazma bilmeyen şehir olmaktan kurtulmak istediklerini belirten Vali Erin, "Bunun için yılsonuna kadar, tüm Kaymakamlıklarımız, Halk Eğitim Merkezlerimiz ve üniversitemiz ile birlikte bu oranı 2021 yılı sonuna kadar yüzde 50, 2022 yılında da minimum noktaya çekmeyi hedefliyoruz. " dedi.

Kampanyanın hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Erin, vatandaşlara mümkün olan en yakın mekanlarda Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezlerinin desteğiyle bu sorunu ortadan kaldırmak istediklerini dile getirerek, okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşların mutlaka kurslara katılmaya davet etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; Şanlıurfa genelinde 15 yaş üzeri okuma yazma bilmeyen 114. 505 vatandaş bulunuyor. Okuma yazma bilmeyenlerin 26. 184'ü Eyyübiye, 17. 791'i Siverek, 16. 297'si Haliliye, 11. 588'i Viranşehir, 6. 785'i Akçakale, 6. 587'si suruç, 5. 746'sı Karaköprü, 5. 482'si Harran, 4. 791'i Birecik, 4. 096'sı Ceylanpınar, 3. 795'i Bozova, 2. 610'u Halfeti ve 2. 603'ü Hilvan ilçelerinde yaşıyor.

Vali Erin'in talimatıyla, İlçe Kaymakamlıkları ve Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belediyelerin, tüm kamu kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Akçakale'de 11, Birecik'te 2, Bozova'da 10, Ceylanpınar'da 2, Eyyübiye'de 72, Halfeti'de 4, Haliliye'de 101, Harran'da 1, Hilvan'da 5, Karaköprü'de 1, Siverek'te 2, Suruç'ta 6 ve Viranşehir'de 8 olmak üzere toplam 226 okul ve halk eğitim merkezinde 1. ve 2. kademe okuma yazma kursları açılıyor.

Kaynak: Habermetre