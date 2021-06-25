Okuma yazma bilmeyen engelli babanın azmi ile 3 çocuğu hafız oldu
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Okuma yazma bilmeyen engelli babanın azmi ile 3 çocuğu hafız oldu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Haberler | Güncel

Okuma yazma bilmeyen engelli babanın azmi ile 3 çocuğu hafız oldu Baba Hanifi Yaman, çocuklarını her gün engelli aracıyla okula götürüp getiriyor Adıyaman'da okuma yazma bilmeyen engelli Hanifi Yaman'ın her gün engelli aracıyla okula götürüp getirdiği 3 çocuğu hafız oldu.

Okuma yazma bilmeyen engelli babanın azmi ile 3 çocuğu hafız oldu

Baba Hanifi Yaman, çocuklarını her gün engelli aracıyla okula götürüp getiriyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da okuma yazma bilmeyen engelli Hanifi Yaman'ın her gün engelli aracıyla okula götürüp getirdiği 3 çocuğu hafız oldu.

Küçük yaşta yapılan yanlış bir iğneden sonra iki bacağı da sakat kalan Hanifi Yaman (54), üç tekerlekli motosikletiyle her gün çocuklarını okula götürüp getiriyor. Kar kış demeden her gün engelli aracıyla yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki okula gelip giden baba Yaman, çocuklarının eğitimi için seferber oluyor. Hafızlığı tamamlayan 10. sınıf öğrencisi Harun, 8. sınıf öğrencisi Zeynep ile hafızlığı tamamlamak üzere olan 7. sınıf öğrencisi Musa Yaman, Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim görüyor. .

7. sınıf öğrencisi Musa Yaman, hafızlık eğitimine 5. sınıfta başladığını ve 6. sınıfta hafız olduğunu, yüzünden olarak tamamladığı Kur'an'ı şimdi ezberlediğini söyledi. Ablası Zeynep babasının her gün motoruyla kendisini okula getirdiğini ve hafız olduğunu belirtirken, Harun Yaman da "Allah ondan razı olsun" dediği babasının yaz kış, kar kış demeden kendilerini okula getirdiğini söyledi.

Kendisinin okuma yazma bilmediğini ancak çocuklarının okuması için elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getiren baba Hanifi Yaman, "Üç tekerli engelli aracım ile kar kış demeden çocuklarımı okula getirip götürüyorum. Bazen zor oluyor ama yine de Allah'a çok şükür. Allah'ın yolunu, dininin yolunu öğrensin, devlete millete faydalı olsunlar bana yeter" dedi.

İki yılda 70'in üzerinde hafız öğrenci yetiştirdiklerini dile getiren Okul Müdürü Yakup Doğan, "Okulumuz 2016 yılından itibaren hafızlık eğitimiyle beraber örgün eğitim veriyor. 2019 yılından itibaren de hafızlık proje okulu olarak devam ediyor. Okulumuz Adıyaman'ımıza son 2 yılda 70'den fazla hafız öğrenci yetiştirmiştir. Özellikle Yaman Ailesi'nin başarısı, vefası, cefası bizleri ayrıca motive etmektedir. Yaman Ailesi'nin iki çocuğu hafızlık eğitimini bitirmiş ve diğeri de hemen hemen bitirmektedir" diye konuştu.

Okuma yazma bilmeyen engelli babanın azmi ile 3 çocuğu hafız oldu
Okuma yazma bilmeyen engelli babanın azmi ile 3 çocuğu hafız oldu
Okuma yazma bilmeyen engelli babanın azmi ile 3 çocuğu hafız oldu
Okuma yazma bilmeyen engelli babanın azmi ile 3 çocuğu hafız oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş

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