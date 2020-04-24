Okuma yazma bilmeyen 4 yaşındaki Sena İstiklal Marşı'nı ezbere okuyor
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Sivas, Güncel, Haber

Okuma yazma bilmeyen 4 yaşındaki Sena İstiklal Marşı'nı ezbere okuyor

Sivas'ta okuma yazma bilmeyen 4 yaşındaki Sena Bayiskit, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyor.

24.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:07
Okuma yazma bilmeyen 4 yaşındaki Sena İstiklal Marşı'nı ezbere okuyor

Sivas'ta okuma yazma bilmeyen 4 yaşındaki Sena Bayiskit, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyor.

Sivas kent merkezinde yaşayan Serdar Bayiskit ve Sümeyye Bayiskit çiftinin 4 yaşındaki kızları Sena, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuması ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 1 yıl önce İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyen 4 yaşındaki çocuğun hiçbir eğitim almamasına rağmen İstiklal Marşı'nı ezbere okuması görenleri şaşırtıyor. Cep telefonunda oyun oynamak istediği zamanlarda anne ve babasının İstiklal Marşı'nı açıp dinletmesi ile zamanla İstiklal Marşı'nı ezberleyen Sena, güçlü hafızası ile de dikkat çekiyor.

Kızının herhangi bir eğitim almadığını belirten Sedat Bayiskit, çocuklarının ilk kez İstiklal Marşı'nı ezbere okuduğunda şaşkınlık yaşadıklarını ifade ederek, "Kızım yaklaşık 3 yaşındayken annesinin yönlendirmesiyle İstiklal Marşımızı öğrendi. Bazen telefonda oyun oynamak isterdi, ben de oynamadan önce İstiklal Marşı'nı telefondan dinlememiz gerektiğini söylerdim. Dinledikten sonra ben okurdum, ben okudukça göre göre kendisi zamanla ezberledi. Şu anda 10 kıtasını ezbere biliyor. Kızım herhangi bir eğitim almadan öğrendi. Okuma, yazma da bilmiyor. Yaşı küçük olduğu için ilk kez duyanlar şaşırıyorlar. Evlenmeden önce hayalimdi, bir çocuğum olsun ona öğreteceğim ilk şey İstiklal Marşımız olacak diyordum. Bu hayalimde kızımla birlikte gerçek oldu. Ben tarihçiyim, tarihimi de çok seviyorum. Kızımın ilk olarak milli bilinci kazanmasını istedim. O şekilde de yetiştirmeye gayret ediyoruz "dedi.

(Veysel Korkmaz - Demet Karakuş/İHA)

Okuma yazma bilmeyen 4 yaşındaki Sena İstiklal Marşı'nı ezbere okuyor

Kaynak: İHA

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