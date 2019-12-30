: Okuma ve yazmayı öğrenen öğrenciler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı

30.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:09

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, okuma ve yazmayı öğrendikten sonra ilk mektuplarını sınırda görev yapan Mehmetçiğe yazdı.

Proje sorumlusu ve okulun 1-D sınıfı öğretmeni Reyhan Uçgun, öğrencilerinin okuma ve yazmayı öğrenmesinin ardından "İlk mektubunu kime yazmak istersiniz? sorusunu öğrencilerine yöneltti.

Öğrencilerinin askerlere mektup yazmak istemeleri üzerine "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesini başlatan Uçgun, velilerle iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdü ve öğrencilerine dersleri kapsamında mektuplar yazdırdı.

Öğrencilere küçük yaşlarda vatan sevgisinin aşılanması ve Mehmetçiğe moral olması amaçlanan proje çerçevesinde küçük öğrencilerin yazdığı ilk mektuplar, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sınırda görev yapan Mehmetçiğe gönderildi.

Okul Müdürü Yunus Emre Özdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, okuma-yazmayı öğrenen birinci sınıf öğrencilerinin Türk askerlerine mektup yazdığını hatırlattı.

Öğrencilerin, veli ve öğretmen iş birliğinde Ağrı'da sınırda görev yapan Mehmetçiğe kendi yazılarıyla mektup hazırladığını ifade eden Özdoğan, "Projede özellikle hudut seçildi. Projemiz, inşallah sınır içinde ve dışında teröristlerle mücadele eden askerlerimize moral olur. Çocuklarımızın, ülkemizin geleceği için iyi vatandaş ve yurttaş olmaları, vatanını, milletini, bayrağını seven bireylerin olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Özdoğan, çocukların böyle bir şey yapmalarının kendilerini mutlu ettiğini ve duygulandırdığını aktardı.

Sınıf öğretmeni Reyhan Uçgun ise öğrencilerinin okuma ve yazmaya geçtiğinde heyecanlı olduğunu belirtti.

Öğrencilerin derslerde yanına gelip okuma, yazmayı öğrendikleri müjdesini kime vereceklerini sorduğunu anlatan Uçgun, şunları kaydetti:

"Çocukları konuşturdum ve sonunda kime müjde vereceklerini buldular. Onun üzerine böyle bir proje hazırladık. Erzurum'un dört bir yanından fotoğrafların yer aldığı kartpostal hazırlandı ve öğrencilerimiz bunun arkasına mektup yazıldı. Projemizin amacı çocuklarımıza vatan sevgisini aşılamak ve askerlerimizle iletişimde olabildiklerini gösterebilmektir. Bir değer amacımız da çocuklarımıza vatanın bir parçası olduklarını hissettirmekti."

Kaynak: AA

Haber Videosu