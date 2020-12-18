Okuma tutkusu yazmaya dönüştü

Konya'da 8. sınıf öğrencisi Sabit Talha Şahin, okuma tutkusunu yazmaya dönüştürerek, "Zihin 2050-2080" isimli distopik romanını çıkardı.

Edebiyat öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin 3 çocuğundan biri olan 13 yaşındaki Şahin, Konya'da özel bir ortaokulda yüzde 100 burslu okuyor.

Şahin, AA muhabirine, ders çalışma konusunda çok hassas olduğunu söyledi.

İyi bir öğrenci olmaya gayret ettiğini vurgulayan Şahin, "Öğretmenlerimi üzmemeye ve ödevlerimi yapmaya özen gösteririm. Ders çalışma konusunda çok hassasım. Çünkü kendi üzerime yüklenilmiş bir sorumluluk olarak hissediyorum ve yapmazsam çok büyük bir vicdan azabı hissediyorum." dedi.

Şahin, kitap okumayı çok sevdiğini dile getirerek, zaman zaman yazma denemelerinde de bulunduğunu aktardı.

Geçen yıl eylül ayında kitap yazmaya karar verdiğini anlatan Şahin, "2020 şubat ayında tamamladım. Eylül ayında 'Zihin 2050-2080' adlı distopik romanım piyasaya çıktı. Daha öncesinde çok fazla deneme yaptım. Bunları geliştirmem gerektiğini düşündüm. Bu taslakları bir arada görünce 'Gerçek bir kitap yazmalıyım. Benim gözümde bir değeri olmalı.' diye düşündüm." ifadesini kullandı.

Şahin, kitabın ilk kelimesini yazarken "o an yaşanan bir çaresizliği" yazmayı düşündüğünü ifade ederek, 5-6 aylık yazma sürecinden sonra editoryal süreçte babasından destek aldığını anlattı.

"Olası bir 3. Dünya Savaşı sonrasını anlatıyor"

Şahin, distopik romanının 2050-2080 yıllarında geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2050 yılında 3. Dünya Savaşı'ndan kurtulan insanları toplayan bir hükümet oluşuyor. Bu hükümet daha önce onlara katılan insanlarla sonradan topladıkları insanları iki kısma ayırıyor. Bunlardan teknolojiye katkı sağlayabilecek olanları yoğun bir şekilde çalıştırıyor. Bu hükümetin acımasız olduğunu söyleyebilirim. Ana karakterimiz bu hükümetten kurtulmak ve dünyada gerçek barış sağlamak istiyor. Bir devrim kitabı olduğunu söyleyebiliriz."

Bu yıl lise sınavlarına hazırlandığı için yazmaya çok vakit ayıramadığını ifade eden Şahin, "Zihin" kitabının ikincisini de yazmaya başladığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat