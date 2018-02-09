Okuma seferberliğine kütüphane desteği

Tok: "İlim, irfan, bilim ve kültürle yarınlarımız güvence altında"

SAMSUN - Samsun'da başlayan ve tüm Türkiye'de yankı bulan okuma seferberliğine İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, kütüphane desteği ile katkı verdi. Tok, "Yavrularımızı ilim, irfan, bilim ve kültür ile donatarak yarınlarımızı güvence altına alıyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında daha önce imzalanan protokol ile hayata geçen "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında Kubilay İlkokulunda yapılan Z kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

İl genelinde başlayan ve tüm Türkiye'de ilgi uyandıran "Samsun İçin Okuma Vakti Projesi", Kubilay İlkokulunda yapılan Z kütüphane açılışı ayrı bir anlam kazandı. Bu sayede kütüphane açılışıyla devam eden okuma seferberliğine Başkan Tok'tan yeni bir destek sağlanmış oldu.

İmece usulü ile 3 bin 500 kitap

Okul Müdürü Mehmet Koca yaptığı teşekkür konuşmasında destek sağlayan kurum, kuruluş ve şahıslara teşekkür etti. Koca, "Kütüphanemizin yapımı ardından içerisini doldurmak için kendimize 6, 12 ve 18 ay olmak üzere hedefler koymuştuk. İlk 6 ay için hedefimiz bin kitapken biz 2 ayda 3 bin 500 kitap temin ettik. Bu başarıda en büyük etken ise ilçemizdeki diğer ilkokulların desteği olmuştur. İmece usulü ile ulaştığımız kitap sayısında emeği ve desteği olan herkese öğrencilerim adına teşekkür ederim" diye konuştu.

"İlkadım'dan okuma projesine tam destek"

Okul öğrencilerinin sevgi gösterileri ile karşılanan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Biz İlkadım Belediyesi olarak eğitimin önemini ve yüksek kalitede olması gerektiğini çok iyi biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde planlıyoruz. Her zaman çocuklarımızın memnuniyetini ön planda tutarak gerçekleştirdiğimiz projelerde onların talepleri bizim kılavuzumuz oluyor. Kubilay İlkokulunda gördüğüm ve beni ziyadesiyle sevindiren birliktelik tablosu için ilçemiz sınırlarındaki tüm okullarımıza teşekkür ederim. Burada çok modern bir kütüphane hayat bulmuş. Kütüphaneler çocuklarımızın kültür, edebiyat, sanat ve bilime dünyasına açılan kapılarıdır. Bu nedenle kütüphane ve kitaba büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin okuma alışkanlıkları için neredeyse tüm okullarımızla birlikte yürüttüğümüz projelerle okuma seferberliği başlatmış durumdayız. İlkadım'ı modern bir kent yaparken Karadeniz'in kültür başkenti haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe tarafından Başkan Tok'a Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında okullara ve eğitime verdiği destek için teşekkür plaketi takdim edilirken açılış kurdelesi öğrenciler ile birlikte kesildi. Açılışın ardından yine öğrencilerle kütüphaneyi gezen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, öğrencilere kitap okuyarak onlarla sohbet etti.

Törene, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, mahalle muhtarları, veliler ve öğrenciler katıldı.

(SAM-SLH-Y)