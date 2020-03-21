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Okuma kampanyasına Fatma Şahin'den dev destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korana virüs (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında evde kalınan zamanı değerlendirmek adına Gaziantep Valiliği'nin başlatmış olduğu 14 kitap okuyan ve 14 sağlık kuralına uyan çocuklara Gaziantep Baklavası kampanyasına...

21.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:00
Okuma kampanyasına Fatma Şahin'den dev destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korana virüs (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında evde kalınan zamanı değerlendirmek adına Gaziantep Valiliği'nin başlatmış olduğu 14 kitap okuyan ve 14 sağlık kuralına uyan çocuklara Gaziantep Baklavası kampanyasına destek verdi.

Şahin, kampanya kapsamında evde kalan çocuklara Büyükşehir Belediyesi olarak 200 bin kitap dağıtılacağını müjdeledi, ödüller arasına "Direniş Antep Savunması" oyununu ve Mitat Enç kitabını da ekledi. Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlerden biri olan okulların tatil edilmesi ve çocukların evde zamanlarını verimli geçirmesi için Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya üzerinden yeni bir kampanya başlattı. Vali Gül'ün 14 kitap okuyan ve 14 sağlık kuralına uyan çocuklara dünyaca ünlü Gaziantep baklavasından hediye edeceğini açıklamasına üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den dev destek geldi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 200 bin adet yüz temel eseri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine dağıtacak. Öte yandan okul öncesi çocuklar için boyama kitabı ve puzzle temin edecek.

"Spor Kenti Gaziantep" çerçevesinde her eve satranç takımı vererek ailece spor yapılmasını sağlayacak. Vali Gül'ün 14 kitabı okuyup, 14 sayfa özetini çıkarıp ve bunu 14 dakika öğretmenine anlatacak çocuklara Gaziantep Baklavası ödülüne destek veren Fatma Şahin, kazananlara GAZİKÜLTÜR AŞ tarafından Gaziantep Savunması'nın 100'ncü yılına özel "Direniş Antep Savunması" oyununu ve Mitat Enç kitabını vereceklerini belirtti.

"Birlikte yeneceğiz birlikte başaracağız"

Konu hakkında açıklama yapan Şahin, küresel bir sorunla ulusal mücadele verildiğinin altını çizerek, "Panik yok tedbir var, evde kal Gaziantepim, evde kal Türkiyem diyoruz. Bu başlıklar içerisinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak valimizin başlatmış olduğu kampanyaları destekliyoruz. Okul öncesinde başlamak üzere boyama kitapları, puzzlelar, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı yaklaşık 200 bin kitabı çocuklarımızla buluşturuyoruz. 'Ben okuyorum Gaziantep okuyor' kampanyasını sonuna kadar destekliyoruz. Ama farklı bir kampanyamız var o da 'Spor Kenti Gaziantep'. 'Evde hayat var' diyerek bu anlamda da ailece oturup satranç oynanabilmesi için bir satranç takımını her ailemize dağıtıyoruz. Bunun sonucunda da 14 kurala uyan, 14 kitap okuyan çocuklar için de çok özel bir hediyemiz var. Cumhurbaşkanımızın himayesinde 100'ncü yıla gidiyoruz. Gaziantep'in savunmasını çok güzel bir panaromik müzeyle destanlaştırıyoruz. Bu 400 sorulu bir monopoly oyunuyla, GAZİKÜLTÜR AŞ nin Mitat Enç kitabını hediye ediyoruz. Birlikte yeneceğiz birlikte başaracağız" dedi.

"Burada krizi fırsata çevirme, birlikte iş yapmayı görüyoruz"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Şahin'e teşekkür ederek, "Bu bahsettiğimiz Gaziantep modeli. Burada krizi fırsata çevirme, birlikte iş yapmayı görüyoruz. Belli ki belli bir süre evde duracağız. Evde bulunulan sürede aile içi iletişimin, kitap okuma oranlarının artması, şehrin tanıtılması, ailenin daha çok iletişime geçip okuması için materyallerin temin ettiğiniz için tekrardan size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Gaziantep bu sayede daha kaliteli zaman geçirecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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