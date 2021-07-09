Okuma azmiyle 55 yaşında liseyi bitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okuma azmiyle 55 yaşında liseyi bitirdi

Okuma azmiyle 55 yaşında liseyi bitirdi
Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Biga ilçesinde emlakçılık yapan 55 yaşındaki Ergün Erkap, Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim görerek lise diploması aldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde emlakçılık yapan 55 yaşındaki Ergün Erkap, Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim görerek lise diploması aldı.

Evli ve 2 çocuk babası Erkap, AA muhabirine 6 kardeş olduklarını ve zamanın imkansızlıkları nedeniyle okuyamadıklarını söyledi.

Erkap, 1978 yılında ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula devam edemediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Senelerdir içimde uhde olarak kalan okuma aşkını topluma faydalı gönüllü işler yaparak bir nebze de olsa sürdürdüm. Yine de tahsilli olmanın verdiği mutluluğu yaşayabilmek için her fırsatta eğitimime devam ettim. Biga Mesleki Eğitim Merkezinin açmış olduğu kurslar sayesinde kalfalık, ustalık belgelerimi aldım. 2010 yılında 45 yaşımdayken ortaokulu bitirdim. Bu yıl 55 yaşımda lise diplomamı aldım. Bu mutluluğu tarif edemem. Allah nasip ederse üniversite eğitimimi de tamamlayacağım. En azından inşaat teknikerliğini okumak istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Müslüm Gürses Selin Şekerci Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Okuma azmiyle 55 yaşında liseyi bitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 16:42:50. #1.16#

title