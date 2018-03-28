Okuma Aşkı Oksijen Tüpünü Okula Taşıttı

KEREM KOCALAR - Gaziantep'te çocukluğunda maddi imkansızlık nedeniyle okuyamayan ve bu nedenle toplumsal yaşamda zaman zaman üzücü olaylarla karşılaşan 80 yaşındaki Cumhur Melekoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın" seferberliği kapsamında okullu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği, yurt genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de başta orta yaş grubu olmak üzere her kesimden ilgi görüyor.

Empati İlkokulu'nda okuma yazma eğitimine başlayan Cumhur Melekoğlu da ilerleyen yaşının getirdiği sağlık sorunlarına rağmen okulunu bırakmıyor.

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle evinde zamanının büyük bölümünü oksijen tüpüne bağlı geçiren Melekoğlu, okulda da ihtiyaç olması halinde solunumunu bu cihazla sağlıyor.

Okula gittiği bir gününü AA muhabiriyle geçiren Melekoğlu, çocukluk yıllarında maddi imkansızlıklar nedeniyle okuma imkanı bulamadığını ifade etti.

Reisicumhurumuza çok teşekkür ediyorum"

Hayatının büyük bölümünde ticaretle uğraştığını vurgulayan Melekoğlu, bu süreçte çok kısıtlı oranda okuma yazma öğrendiğini söyledi.

İlerleyen yaşı nedeniyle geçen yıl aracını satmak zorunda kaldığını ve satış işlemi için gittiği noterde hiç istemediği bazı olaylarla karşılaştığını anlatan Melekoğlu, şöyle konuştu:

"Muamele işlemleri yapıldıktan sonra çok zorlanarak ismimi yazdım ve parmak bastım ama memur işlemi kabul etmedi. Bunun üzerine 2 kişinin şahitliği sayesinde satış işlemi gerçekleştirildi. Bu sırada memur, 'Odun gibi yaşamışsın' dedi. Bu söz çok ağırıma gitti ve adeta o bina benim başıma çöktü. Bunun üzerine kendimi bu alanda geliştirmeye söz verdim. Araştırırken Okuryazarlık Seferberliği'ni öğrenip kaydoldum. Çok şükür şimdi okullu olduk. Kendimle iftihar ediyorum. Reisicumhurumuza bu işlere ön ayak olduğu için çok teşekkür ediyorum."

Oksijen tüpünü okula taşıdı

Genç yaşlı demeden herkesin eğitim alması ve kendisini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Melekoğlu, "Ben kör kaldım, başkaları kalmasın. 25 kişi olduk okulda. Sınıftaki her arkadaşımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Melekoğlu, sağlık sorunları olduğunu dile getirerek, "Zor oluyor tabii. Her hafta bir kere yoğun bakıma giriyorum, iç organlarım temizleniyor. Her gün evde de kendimi oksije tüpüne bağlıyorum. Sürekli vücudumdaki oksijeni kontrol ediyorum. Eğer oksijen oranı düşerse okuldayken hemen vücuduma oksijen takviyesi yaparak hayatıma devam ediyorum. Burada da oksijen tüpü bulunduruyorum." ifadelerini kullandı.

Projenin mahalledeki bayraktarı

Okul müdürü Evren Alper Gürler ise seferberlik kapsamında okulda 25 kişinin eğitimine devam ettiğini söyledi.

Melekoğlu'nun başvuran ilk öğrencilerden biri olduğunu belirten Gürler, "Cumhur amca mahallemizde örnek bir insan. Bu yüzden projenin de mahallemizdeki bayraktarı diyebiliriz çünkü o okula birçok öğrencinin gelmesini sağladı, adeta projenin neferi gibi çalıştı. Kendisine bu yüzden teşekkür ediyoruz." diye konuştu.