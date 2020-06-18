Okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için 250 kitap dağıttı Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için vatandaşlara kitap hediye ediyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için vatandaşlara kitap hediye ediyor.

Kütüphanesinde yüzlerce kitabı bulunan Hasan Gürbüz, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için bu kitaplardan 250'sini dağıtma kararı aldı.

Bu kapsamda ziyaretlerde bulunan Gürbüz, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'e de kitap hediye etti.

Gürbüz, yaptığı açıklamada, kendi kütüphanesinden hemşehrilerinin de yararlanması için böyle bir çalışma başlattığını belirtti.

Kaynak: AA