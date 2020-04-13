Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşları
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşları - Haber
Kahramanmaraş, Ahmet Şahan, Onikişubat, Yaşam

Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşları

Kahramanmaraş'ta korona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.

13.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:41
Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşları

Kahramanmaraş'ta korona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.

Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okulların tatil edildiği bu süreçte Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ayşe Gümüşer İlkokulu 1-C sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan (7), öğretmenini ve arkadaşlarını çok özlediğini bir an önce korona virüsün bitmesi için dua ederek gözyaşlarını tutamadı.

Öğretmenlerini ve arkadaşlarına biran önce kavuşmak istediğini söyleyen Şahan, "Öğretmenlerimi çok özledim ama korona virüs dışarı çıkmamı engelliyor. Korona virüs bittiğinde dondurma yemek istiyorum, okuluma gitmek istiyorum, mahallede top oynamak ve arkadaşlarımla pikniklere gitmek istiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
'Soylu'dan ilk açıklama' haberini servis eden ajans, özür diledi Haber
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haber
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haber
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler Haber
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Alvaro Morata'dan takipçisinin 'Evde kal' tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Süleyman Soylu, istifa kararını duyurduğu tweetini, profilinden kaldırmadı
Süleyman Soylu, istifa kararını duyurduğu tweetini, profilinden kaldırmadı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Polat Kim Kardashian İçişleri Bakanı
Spor Falcao Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İstifa Kayseri Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 11:16:49. #1.14#
title