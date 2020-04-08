Okulunu özleyen Esra, EBA'yı formasını giyerek takip ediyor
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Eğitim Bilişim Ağı, Koronavirüs, Güncel

Okulunu özleyen Esra, EBA'yı formasını giyerek takip ediyor

SİVAS'ta, ortaokul öğrencisi Esra Arslan (11), yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında tatil olan okuluna olan özlemini Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verilen dersleri okul formasıyla takip ederek gidermeye çalışıyor.

08.04.2020 07:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:00
Okulunu özleyen Esra, EBA'yı formasını giyerek takip ediyor

SİVAS'ta, ortaokul öğrencisi Esra Arslan (11), yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında tatil olan okuluna olan özlemini Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verilen dersleri okul formasıyla takip ederek gidermeye çalışıyor.

Esentepe Mahallesinde oturan Mehmet ve Döndü Arslan çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Şehit Üsteğmen Şükrü Pürlü Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Esra Arslan, koronavirüs salgını nedeniyle okuldan uzak kalmanın üzüntüsünü yaşıyor. Daha önce her sabah heyecanla kalkıp okula giden Esra, tatil kararı nedeniyle tüm öğrenciler gibi artık derslerini EBA üzerinden takip edebiliyor. Gün içerisinde EBA'da ders saati geldiği zaman Esra, okul formasını giyerek takibe başlıyor. Okulunu, formasını ve sınıf arkadaşlarını çok özlediğini belirten Esra, ders boyunca okul formasını üzerinden çıkarmıyor.

'OKULDAKİ GİBİ OLMUYOR AMA FORMAMI ÖZLEDİM'Okulunu çok özlediğini söyleyen Esra Arslan, "Uzaktan eğitim tabi ki okuldaki hocalarım kadar olmuyor. Ama anlamaya çalışıyorum ve derslerimi dinliyorum. Güzel oluyor. Aynı konuları işliyoruz. Tekrarların verilmesi bizim için güzel oluyor. Okulumu çok özlediğim için okul formamı giyiyorum. Okulumu, hocalarımı, sıramı ve arkadaşlarımı özlüyorum. Bu yüzden formamı giyerek dersleri izliyorum" dedi. 

Anne Döndü Arslan (52) ise, "Esra'nın dersleri çok güzel. Ama bu sıralar okulunu çok özlüyor. Formasını giymek istedi. Giydiği zaman da heyecanlanıyor. Derslerine çalışmasında çok gayretli. Ama bu süreçte öğretmenlerini, okulunu ve arkadaşlarını özledi. Hep dua ediyor 'inşallah virüs gider de okulumuza kavuşuruz' diye. Biz de Esra üzülünce üzüyoruz, o heyecanlanınca heyecanlanıyoruz. Çocuklarımızın bir an önce öğretmenlerine ve okuluna kavuşmasını istiyoruz. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah bu virüsten bir an önce kurtuluruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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