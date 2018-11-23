Okulunu Öğrencileri ile Birlikte Yeniledi

Şırnak'ın Cizre ilçesi Reşmil mezrasında Esra öğretmen, sosyal medyadan sesini duyurarak hem okulun eksikliklerini giderdi hem de eski yapı olan anaokulunu öğrencileri ile birlikte yeniledi.

Cizre ilçesinde 16 haneli Reşmil mezrasında öğrencilerine eğitim vermeye çalışan Esra Baykara, sosyal medya üzerinden sesini birçok kişiye duyurarak, okulun eksiklerini tamamladı. Minik öğrencilerine elindeki kısıtlı imkanlarla büyük olanaklar sağlayan Esra öğretmen, öğrencilerinin eğlenirken öğrenmesi için de elinden geleni yapıyor. Öğrencileriyle sınıf içinde ve dışında yaptığı etkinlikler, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, beceri kazanmalarına da katkıda bulunuyor. Eski yapı olan okulu öğrencileriyle beraber güzel bir görünüme kavuşturan Esra öğretmen, okula rengarenk bir görünüm kazandırdı. 'Çiçekler' adını verdiği sınıfı adeta bir atölyeye çeviren Esra öğretmen, malzemelerin büyük bir kısmını da kendi imkanları ile temin etti.

"Bakımsız olmasını vicdanım kabul etmedi"

8 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Esra Baykara, yaz tatili döneminde okulun sahipsiz olması nedeniyle bakımsız kaldığını ve bunu vicdanının kabul etmediğini belirterek, "Sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundum. Milli Eğitim'den yardım aldım. Durumu iyi olanlardan boya yardımı aldım. Çocuklarla beraber okulu düzenlemeye çalıştık. Amacımız kaldığımız yeri güzelleştirmek. Sonuçta burası sadece ders anlatıp, çıkıp gideceğimiz bir yer değil. Bana göre eğitim verdiğimiz yerlerde kalbimizin renkleri olmalı. Ben de kalbimin renklerini okuluma yansıtmaya çalıştım. Ben çalıştığım her okulda, öğrencilerime öncelikle bu duyguyu aşılıyorum. Eğitimden önce, kaldığımız yeri güzelleştirme duygusu veriyorum. Gerek Milli Eğitim, gerek çevrem gerekse sosyal medya aracılığıyla bir sürü yardım aldım. Okulumda 10 kız, 3 erkek var. Sınıfıma da Çiçekler adını koydum. Çünkü benim öğrencilerim her biri bir çiçektir" dedi. - ŞIRNAK