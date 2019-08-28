Okulunu eşiyle birlikte temizledi, sosyal medyada ilgi odağı oldu (2)

28.08.2019 16:11



'ONLAR GELDİĞİNDE OKUL TEMİZ OLSUN İSTEDİK'

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Bahçe Mahallesi'ndeki tek dersik ve 15 öğrencili ilkokulun öğretmeni Samet Üçler, görev yaptığı okulu eşi Zehra Üçler ile birlikte temizledi. Çiftin okulda temizlik yaparken görüldüğü fotoğraflar, sosyal medyada beğeni aldı. Eşine yardım eden Zehra Üçler, "Öğrencileri kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Onlar geldiğinde okul temiz olsun istedik" dedi.

'YAPARKEN GURURLANIYORUM'

Temizliği tamamlanan okulda camları silip eşi ile birlikte okul sıralarını sınıfa yerleştiren Samet Üçler, "Okulumuzu kısıtlı imkanlar ile temizledik. Köyde su problemi olduğu için 100 metre uzaklıktan su çekerek eşimin yardımı ile okulumuzu temizledik. Hem öğretmeniz, hem müdürüz, hem de hademeyiz bunları yaparken gururlanıyorumö dedi.

'ÖĞRENCİLERİ KENDİ ÇOCUĞUMUZ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Eşine yardım eden ev hanımı olan Zehra Üçler ise eşinin 3 yıldır okulda görev yaptığını söyleyerek, "3 yıldır burada yaşıyoruz. Bir çocuğumuz var. Eşime yardım ederek okulu temizledik. Aslında benim bir çocuğum yok okuldaki tüm öğrencileri kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Onlar geldiğinde okul temiz olsun istedik. Okul saatlerinde de eşime yardımcı oluyorum. Sınıfta halı seriyoruz ve çocukların temizlik ve tuvalet alışkanlıkları edinmesi için onlara yardımcı oluyorum. Burada olmak eşime yardımcı olmak çok güzelö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Okul tabelası

-Okulun dış görüntüsü

-Temizlik yapan öğretmen ve eşi

-Okul sıralarının dizilmesi

-Sıraların silinmesi

-Öğretmen ve eşinin sınıfı dizmesi

-Okul öğretmeni Samet Üçler'in konuşması

-Eşi Zehra Üçler'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 358 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Kaynak: DHA